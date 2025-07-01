Takım arkadaşından Hakan Çalhanoğlu'na tepki: İstemiyorsa güle güle

Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili transfer sorusuna da cevap veren Inter Başkanı, "Her zaman söylediğimiz gibi bir oyuncu ayrılmak istediğinde ve bize bunu ilettiğinde kapılar açıktır. Bu konuşma Çalhanoğlu'na atfedilebilir. Ben de öyle görüyorum ama Çalhanoğlu'nun üzerine çarpı atmanın bir anlamı yok. Onunla konuşacağız. Şu an için yollarımızı ayıracak bir durum yok ama olursa da bunu sorunsuz bir şekilde yaparız" dedi.