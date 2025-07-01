Takım arkadaşından Hakan Çalhanoğlu'na tepki: İstemiyorsa güle güle

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, takım arkadaşı Lautaro Martinez'in hedefi oldu. Arjantinli yıldız, adı Galatasaray'la anılan milli futbolcu için gündem olan ifadeler kullandı. Konuyla ilgili Inter Başkanı Giuseppe Marotta'dan da açıklama geldi.
İtalyan ekibi Inter, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Brezilya temsilcisi Fluminense'ye 2-0 mağlup oldu.
Turnuvaya veda eden Inter'de Arjantinli yıldız Lautaro Martinez, karşılaşmanın ardından gündem olan açıklamalarda bulundu.
Ayrılığı gündemde olan oyuncular hakkında konuşan Martinez, "Burada kalmak istemeyen gitsin, mesajım açık. İsim vermeyeceğim ama hoşuma gitmeyen birçok şey gördüm. Uzun ve yorucu bir sezondu, hiçbir şey kazanamadık ve gelecek yıl en iyi şekilde yeniden başlamalıyız. Kim önemli şeyler başarmak istiyorsa kalmalı kim ki istemiyorsa güle güle" ifadelerini kullandı.
Inter Kulübü Başkanı Giuseppe Marotta, Lautaro Martinez'in ifadelerine açıklık getirdi ve bahsettiği oyuncunun Hakan Çalhanoğlu olduğunu söyledi.
Giuseppe Marotta, " Lautaro, sanırım Hakan'dan bahsediyor. Bunlar kaptanın sözleri, bazı varsayımları ve gerçekleri vurguladı. Bir oyuncu artık burada olmak istemediğinde, gitmesi doğru olandır. Şimdiye kadar kimse bu isteği dile getirmedi. Hakan'la konuşacağız ve konuyu olabilecek en iyi şekilde çözeceğiz. Lautaro'nun çağrısını kulüp olarak destekliyoruz, bizi ileriye götürebilecek olan kazanma ruhu bu" açıklamasını yaptı.
Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili transfer sorusuna da cevap veren Inter Başkanı, "Her zaman söylediğimiz gibi bir oyuncu ayrılmak istediğinde ve bize bunu ilettiğinde kapılar açıktır. Bu konuşma Çalhanoğlu'na atfedilebilir. Ben de öyle görüyorum ama Çalhanoğlu'nun üzerine çarpı atmanın bir anlamı yok. Onunla konuşacağız. Şu an için yollarımızı ayıracak bir durum yok ama olursa da bunu sorunsuz bir şekilde yaparız" dedi.