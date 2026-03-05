Taraftarların hiç hoşuna gitmeyecek kural: İlk kez 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak

Futbolun en büyük organizasyonu olan Dünya Kupası, 2026 yılında devasa bir ticari dönüşüme sahne olmaya hazırlanıyor. The Athletic tarafından paylaşılan bilgilere göre FIFA; ABD, Kanada ve Meksika’daki aşırı sıcaklar nedeniyle maçların her iki yarısına eklenen 3 dakikalık zorunlu su molalarını reklam alanına dönüştürme kararı aldı.