Taraftarların hiç hoşuna gitmeyecek kural: İlk kez 2026 Dünya Kupası'nda uygulanacak

Tuğçe Erginkoç
20:035/03/2026, Perşembe
G: 5/03/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı 2026 Dünya Kupası, sadece katılımcı sayısıyla değil, yayıncılık kurallarıyla da tarihe geçecek. FIFA, yeni kurala yeşil ışık yaktı.

Futbolun en büyük organizasyonu olan Dünya Kupası, 2026 yılında devasa bir ticari dönüşüme sahne olmaya hazırlanıyor. The Athletic tarafından paylaşılan bilgilere göre FIFA; ABD, Kanada ve Meksika’daki aşırı sıcaklar nedeniyle maçların her iki yarısına eklenen 3 dakikalık zorunlu su molalarını reklam alanına dönüştürme kararı aldı.

Yayıncı kuruluşlar, maçın akışını bölmeden bu süreyi nasıl kullanacakları konusunda katı kurallara tabi olacak. Hakem düdüğü çaldıktan sonraki ilk 20 saniyede reklama girilemeyecek. Maç başlamadan en az 30 saniye önce yayına dönülmesi zorunlu olacak.

Bu kısıtlamalarla birlikte yayıncılar, yaklaşık 2 dakika 10 saniyelik net bir reklam alanı kazanmış olacak.

#2026 Dünya Kupası
#Meksika
#ABD
#Kanada
