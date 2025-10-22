Tecrübeli teknik adamdan yıldız oyuncu için flaş sözler: '10 tane Nene eder'

Tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman, Fenerbahçe'nin hücum hattı hakkında açıklamalarda bulundu. Taraftara seslenen Karaman, yıldız oyuncu için '10 tane Nene eder' ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Hikmet Karaman, Fenerbahçeli oyuncular hakkında konuştu.
Ümit Özat'ın YouTube kanalında konuşan Hikmet Karaman, şu ifadeleri kullandı:
"İki ayağını birden kullanan, dripling yapan, koşan, giden, gelen... Oynatacaksın kardeşim. 10 tane Nene eder Oğuz."
"Bunu açık net söyleyelim, Fenerbahçe taraftarı bilsin bunu."
"Diğer tarafa da Kerem'i koyarım. En öne de Talisca'yı serbest bırakırım. Bizim takımımız bu."