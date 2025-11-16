Tedesco eski öğrencisini istiyor: Galatasaray'ın da gündemindeydi

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Bayern Münih'in yıldız ismini transfer listesine ekledi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Tedesco da eski öğrencisini takımda görmek istiyor.
Devre arasında orta sahaya transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe, Bayern Münih'in orta saha oyuncusu Leon Goretzka'yı kadrosuna katma hedefinde.
Teknik direktör Domenico Tedesco da Schalke'de birlikte çalıştığı ve çok iyi tanıdığı Goretzka'nın transfer edilmesini istiyor.
Bayern Münih, maaşında indirim yaparak tecrübeli orta sahanın sözleşmesini uzatmak istiyor. Goretzka'nın Bayern Münih ile yolları ayırma ihtimalinin güçlü olduğu belirtiliyor.
Fenerbahçe'nin listesinde yer alan bir başka ismin ise Almanya'da Hoffenheim forması giyen 21 yaşındaki 8 numara Umut Tohumcu olduğu kaydedildi.
Sarı-lacivertliler oyuncu için Alman kulübüyle temasa geçti ve şartlarını sordu.
Almanya Milli Takımı'nın birçok alt yaş kategorisinde de forma giyen Umut Tohumcu, Hoffenheim formasıyla bu sezon fazla forma şansı bulamadı, Biri ilk 11'de olmak üzere 6 maçta forma giydi ve skor katkısı veremedi.