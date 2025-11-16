Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Tedesco eski öğrencisini istiyor: Galatasaray'ın da gündemindeydi

Tedesco eski öğrencisini istiyor: Galatasaray'ın da gündemindeydi

09:5716/11/2025, Pazar
G: 16/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Orta sahaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Galatasaray'ın da gündemine gelen Bayern Münih'in yıldız ismini transfer listesine ekledi. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Tedesco da eski öğrencisini takımda görmek istiyor.

Devre arasında orta sahaya transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe, Bayern Münih'in orta saha oyuncusu Leon Goretzka'yı kadrosuna katma hedefinde.

Teknik direktör Domenico Tedesco da Schalke'de birlikte çalıştığı ve çok iyi tanıdığı Goretzka'nın transfer edilmesini istiyor.

Bayern Münih, maaşında indirim yaparak tecrübeli orta sahanın sözleşmesini uzatmak istiyor. Goretzka'nın Bayern Münih ile yolları ayırma ihtimalinin güçlü olduğu belirtiliyor. 

Fenerbahçe'nin listesinde yer alan bir başka ismin ise Almanya'da Hoffenheim forması giyen 21 yaşındaki 8 numara Umut Tohumcu olduğu kaydedildi. 

Sarı-lacivertliler oyuncu için Alman kulübüyle temasa geçti ve şartlarını sordu. 

Almanya Milli Takımı'nın birçok alt yaş kategorisinde de forma giyen Umut Tohumcu, Hoffenheim formasıyla bu sezon fazla forma şansı bulamadı, Biri ilk 11'de olmak üzere 6 maçta forma giydi ve skor katkısı veremedi.

#Fenerbahçe
#Bayern Münih
#Leon Goretzka
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
11'inci Yargı Paketi Meclis’e geldi mi? TBMM'de bu hafta hangi konular görüşülecek?