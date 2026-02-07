Tedesco istemedi, iki golcünün transferi rafa kalktı

Süper Lig'de 'ara transfer' dönemi sona erdi. Sarı-lacivertlilerin transferin son gününde Enes Ünal ve Deniz Gül’ü gündemine aldığı ancak teknik direktör Domenico Tedesco’nun iki isme de onay vermediği belirtildi.
Fenerbahçe'de ara transfer döneminde golcü oyuncular Youssef En-Nesyri Al-Ittihad’a giderken Jhon Duran da Zenit'in yolunu tuttu.
İki oyuncunun gidişi sonrası sarı-lacivertli takımın kadrosunda Angers’ten kiralanan Sidiki Cherif dışında santrfor kalmadı. Yabancı kontenjanının dolu olmasını da göz önünde bulunduran yönetim, ara transfer döneminin son gününde yerli golcü operasyonuna yöneldi.
Bu doğrultuda Bournemouth forması giyen Enes Ünal ile Porto’da oynayan Deniz Gül’ün gündeme alındığı belirtildi. Ancak Sözcü'de yer alan habere göre, teknik direktör Domenico Tedesco her iki oyuncuyu da veto etti. Tedesco’nun olumsuz raporu sonrası Fenerbahçe’nin yerli santrfor girişimi rafa kaldırıldı.
Enes Ünal, bu sezon 12 maçta toplam 145 dakika sahada kalırken 1 gol kaydetti.
Deniz Gül ise 25 maçta 710 dakika süre aldı, 4 gol atıp 1 asist yaptı.