Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Tedesco’nun vazgeçilmeziydi: Premier Lig’de Fenerbahçeli yıldız için savaş çıktı

Tedesco’nun vazgeçilmeziydi: Premier Lig’de Fenerbahçeli yıldız için savaş çıktı

15:0220/01/2026, Salı
G: 20/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki jokeri için İngiliz ekibi Crystal Palace ilk resmi temasları kurdu. Manchester City'ye sattıkları Marc Guehi yerine savunmaya lider arayan Londra ekibi, sarı-lacivertlilere Hollandalı oyuncu için olan ilgisini iletti. Oyuncu için Newcastle United’ın da devrede olduğu iddia edildi. İşte detaylar.

Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde'nin talipleri artıyor.


Hollandalı savunma oyuncusu için Roma ve Newcastle United'ın ardından yeni bir iddia gündeme geldi.


Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace da 24 yaşındaki savunma oyuncusu ile ilgileniyor.


İngiliz ekibi, Jayden Oosterwolde için Fenerbahçe ile temasa geçti ve Hollandalı futbolcu ile ilgilendiğini sarı-lacivertlilere iletti.


Fenerbahçe, ara transfer döneminde Jayden Oosterwolde'yi bırakmayı düşünmüyor.


Fenerbahçe forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan Oosterwolde, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.


#Fenerbahçe
#Jayden Oosterwolde
#Crystal Palace
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kante kimdir? N’Golo Kante futbol kariyeri