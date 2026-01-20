Tedesco’nun vazgeçilmeziydi: Premier Lig’de Fenerbahçeli yıldız için savaş çıktı

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki jokeri için İngiliz ekibi Crystal Palace ilk resmi temasları kurdu. Manchester City'ye sattıkları Marc Guehi yerine savunmaya lider arayan Londra ekibi, sarı-lacivertlilere Hollandalı oyuncu için olan ilgisini iletti. Oyuncu için Newcastle United’ın da devrede olduğu iddia edildi. İşte detaylar.

1 /6 Fenerbahçe forması giyen Jayden Oosterwolde'nin talipleri artıyor.



2 /6 Hollandalı savunma oyuncusu için Roma ve Newcastle United'ın ardından yeni bir iddia gündeme geldi.



3 /6 Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace da 24 yaşındaki savunma oyuncusu ile ilgileniyor.



4 /6 İngiliz ekibi, Jayden Oosterwolde için Fenerbahçe ile temasa geçti ve Hollandalı futbolcu ile ilgilendiğini sarı-lacivertlilere iletti.



5 /6 Fenerbahçe, ara transfer döneminde Jayden Oosterwolde'yi bırakmayı düşünmüyor.

