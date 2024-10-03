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TFF açıkladı: Okan Buruk'un cezası belli oldu

TFF açıkladı: Okan Buruk'un cezası belli oldu

21:053/10/2024, Perşembe
G: 3/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kasımpaşa maçında hakeme yönelik tehdidi nedeniyle sevk edilen teknik direktör Okan Buruk'un cezasını açıkladı.

TFF, Süper Lig 7. hafta maçlarında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Okan Buruk ile Michy Batshuayi'nin cezalarını açıkladı.

PFDK'ya sevk edilen teknik direktör Okan Buruk'a sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 117 bin TL para cezası verildi.

Buruk, Kasımpaşa maçında verilen penaltı kararı sonrası hakeme tehdidi nedeniyle sevk edilmişti.

Derbide taktığı şapka nedeniyle Michy Batshuayi'ye 117.000 TL para cezası verildi.

#Galatasaray
#Okan Buruk
#PFDK

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