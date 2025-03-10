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TFF'nin yabancı hakem kararı belli oldu

TFF'nin yabancı hakem kararı belli oldu

15:5710/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'de birçok takımın talep ettiği yabancı hakem konusuyla ilgili kararını açıkladı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından birçok kulüp yabancı hakem talebinde bulunmuştu. 

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

A Spor'a konuşan Hacıosmanoğlu, yabacı hakem konusunda aldıkları kararı açıkladı.

TFF Başkanı, "Türk hakemlerle ligi bitireceğiz. Bir kere olur o... Kim ne talepte bulunursa bulunsun. Türk hakemlerine güveneceğiz" dedi.

#Türkiye Futbol Federasyonu
#İbrahim Hacıosmanoğlu
#Fenerbahçe
#Galatasaray

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