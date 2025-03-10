TFF'nin yabancı hakem kararı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'de birçok takımın talep ettiği yabancı hakem konusuyla ilgili kararını açıkladı.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic'in yönetmesinin ardından birçok kulüp yabancı hakem talebinde bulunmuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.
A Spor'a konuşan Hacıosmanoğlu, yabacı hakem konusunda aldıkları kararı açıkladı.
TFF Başkanı, "Türk hakemlerle ligi bitireceğiz. Bir kere olur o... Kim ne talepte bulunursa bulunsun. Türk hakemlerine güveneceğiz" dedi.