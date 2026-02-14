Thorsten Fink kimdir, hangi takımları çalıştırdı, başarıları neler?

Fink'in koçluk serüveni, 2006-2007'de Red Bull Salzburg'un junior takımında başladı. Ardından 2008-2009'da FC Ingolstadt'ı yönetti ve takımı 2. Bundesliga'da tutmayı başardı. Kariyerinin dönüm noktası ise 2009-2011 yılları arasında FC Basel'de geldi: Burada iki kez İsviçre Süper Ligi şampiyonluğu kazandı, bir İsviçre Kupası kaldırdı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını geçerek Avrupa'da adını duyurdu.



