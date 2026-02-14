Thomas Reis ile yollarını ayıran Samsunspor, vakit kaybetmeden dünyaca ünlü bir ismi ikna etti. Basel ile şampiyonluklar yaşayan, Vissel Kobe'de Iniesta'yı yöneten Alman teknik adam, kırmızı-beyazlılarla prensip anlaşmasına vardı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de zorlu bir sezon geçirirken, teknik direktör Thomas Reis ile yollarını ayırdıktan hemen sonra Alman ekolünü sürdürme kararı aldı.
Kulüp, deneyimli Alman teknik adam Thorsten Fink ile prensip anlaşmasına vardığını resmen duyurdu. Fink'in yarın Samsun'a gelerek sözleşme detaylarını netleştirmesi bekleniyor. Bu hamle, Karadeniz temsilcisinin istikrar arayışında önemli bir adım olarak görülüyor.
Thorsten Fink kimdir, hangi takımları çalıştırdı, başarıları neler?
Thorsten Fink, 29 Ekim 1967'de Almanya'nın Dortmund şehrinde doğdu. 58 yaşındaki Fink, futbol kariyerine savunma orta saha oyuncusu olarak başladı ve Alman futbolunun efsane kulüplerinde forma giydi.
Profesyonel kariyerine SG Wattenscheid 09'da başlayan Fink, ardından Karlsruher SC, Borussia Dortmund ve özellikle Bayern München'de yıldızlaştı. Bayern ile 1997-2003 yılları arasında dört Bundesliga şampiyonluğu, dört Almanya Kupası ve 2001 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı. Kariyerini 2006'da Bayern'de noktaladı ve toplamda 336 Bundesliga maçında 20 gol attı.
Futbolculuk dönemindeki disiplinli yapısı ve liderlik özellikleriyle tanınan Fink, emekliliğinin ardından hızla teknik direktörlüğe geçiş yaptı. UEFA Pro Lisans sahibi olan Fink, uluslararası deneyimleriyle dikkat çekiyor ve farklı kültürlerdeki takımları yönetme konusunda uzmanlaşmış bir isim.
Fink'in koçluk serüveni, 2006-2007'de Red Bull Salzburg'un junior takımında başladı. Ardından 2008-2009'da FC Ingolstadt'ı yönetti ve takımı 2. Bundesliga'da tutmayı başardı. Kariyerinin dönüm noktası ise 2009-2011 yılları arasında FC Basel'de geldi: Burada iki kez İsviçre Süper Ligi şampiyonluğu kazandı, bir İsviçre Kupası kaldırdı ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını geçerek Avrupa'da adını duyurdu.
2011-2013'te Hamburger SV'yi çalıştıran Fink, Bundesliga'da zorlu bir dönem geçirdi ancak takımı küme düşmekten kurtardı. Kısa bir APOEL (Kıbrıs) macerasının ardından 2015-2018'de Austria Wien'i yönetti ve Avusturya Ligi'nde istikrarlı sonuçlar aldı.
Fink'in kariyeri, Avrupa dışına da taştı: 2018-2019'da Grasshopper'ı, 2019-2020'de Japonya'da Vissel Kobe'yi çalıştırdı ve burada İmparator Kupası'nı kazandı. 2022'de kısa süreli Riga FC (Letonya) ve Al-Nasr SC (BAE) deneyimlerinden sonra Belçika'ya döndü. 2023-2024'te Sint-Truiden'i, 2024-2025'te ise KRC Genk'i yönetti; Genk'ten Aralık 2025'te ayrıldı.
Toplamda 623 maçta 301 galibiyet alan Fink, %48 galibiyet oranıyla öne çıkıyor. Tercih ettiği 4-2-3-1 formasyonuyla defansif sağlamlık ve hızlı hücumlara dayalı bir oyun anlayışına sahip. Farklı liglerde (Almanya, İsviçre, Avusturya, Japonya, Kıbrıs, BAE, Letonya, Belçika) çalışması, onu kültürel adaptasyon konusunda benzersiz kılıyor.