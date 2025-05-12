Trabzonspor-Galatasaray maçına Galatasaraylı Cihan Aydın atandı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep'te karşı karşıya gelecek. Kritik mücadelenin hakemi Cihan Aydın olarak açıklandı. Aydın'ın geçmişteki bir MHK seminerine katıldığı 'nickname'i yeniden akıllara gelirken hakemin Galatasaraylı olduğu yönünde sosyal medyada ciddi eleştiriler yapıldı. İşte ayrıntılar...

1 /7 Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile Trabzonspor, 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

2 /7 Dev mücadele öncesi, Merkez Hakem Kurulu karşılaşmanın hakemini duyurdu.

3 /7 TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre dev maçı, Cihan Aydın yönetecek.

4 /7 Bu atama özellikle sosyal medyada ciddi bir tartışmanın fitilini ateşledi.

5 /7 Cihan Aydın'ın Galatasaraylı olduğunu öne süren bazı futbolseverler, atamayı yanlış buldu ve çeşitli eleştirilerde bulundular.

6 /7 Ne olmuştu?

Cihan Aydın, 27-29 Ocak 2022 tarihleri arasında düzenlenen MHK seminerine, "EN BÜYÜK GS MİRA AYDIN" takma adıyla bağlanmıştı. Mira Aydın'ın Cihan Aydın'ın kızı olduğu iddia edilmişti.