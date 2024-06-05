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Spor

Trabzonspor'un transfer listesi belli oldu: 7 isim var

09:25 - 5/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 09:27 - 5/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Trabzonspor, kolları sıvadı. Transfer çalışmalarında gaza basan bordo-mavili takımın listesinde 7 isim bulunuyor.

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Süper Lig'de geride kalan sezonu üçüncü sırada bitiren Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak.

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Bordo-mavili takım, Kupa 2'de gruplara kalmak için 3 eleme turu geçmek zorunda. Hazırlıklarına, 24 Haziran Pazartesi günü Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başlayacak olan Trabzonspor, 1 Temmuz Pazartesi günü Macaristan'a giderek 14 Temmuz Pazar gününe kadar burada çalışacak.

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Teknik direktör Abdullah Avcı ve yönetim ise yeni sezon çalışmalarına çoktan başlamış durumda.

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LİSTE KABARIK


Geçen sezon şampiyonluk yarışından uzakta kalan Trabzonspor, gelecek sezonda ise zirve mücadelesinde yer alacak bir takım kurmanın planlarını yapıyor.

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Teknik direktör Abdullah Avcı, her fırsatta coşkulu, atak ve agresif bir futbol sergileyecek birtakım kurmak istediklerini ifade ediyor.

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Deneyimli teknik adam, böylelikle kendileri açısından olmazsa olmaz olarak gördüğü taraftar desteğini de arkasına almayı planlıyor.

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Trabzonspor'da şu anda gündemde olan isimler arasında forvet hattı için Club Brugge'dan Roman Yaremchuk ile Sheffield United'dan Oli McBurnie öne çıkıyor.

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10 numara için Olympiakos'tan Fortounis'in yanı sıra Clermont'tan Muhammed Cham da listede yer alıyor.

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Bordo-mavililerin stoper listesinde ise West Bromvvich'ten Cerdic Kipre bulunuyor.

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Trabzonspor, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Onuachu ile Al Fayha'dan ayrılan eski golcüleri Nwakaeme için de şartları sonuna kadar zorlamak istiyor.

#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Transfer
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