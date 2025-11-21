Yeni Şafak
Transferde büyük sürpriz! Eski Brezilyalı yıldızın oğlu Galatasaray yolunda

13:2321/11/2025, Cuma
G: 21/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
<p></p>

Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, Brezilya futbolunun köklü kulübü Santos'un 17 yaşındaki genç forveti için operasyon başlattı. Transferi bitirmek için çalışma yürüten sarı-kırmızılılar, aynı zamanda Chelsea, Inter ve Espanyol gibi Avrupa devleriyle de rekabet ediyor. Galatasaray'ın transfer hedefindeki bu genç oyuncu, Süper Lig'de daha önce forma giymiş olan tanıdık bir ismin de oğlu olmasıyla dikkat çekiyor.

Galatasaray yönetimi, ara transfer dönemine yönelik çalışmalarını sürdürürken, Brezilya piyasasına yönelik önemli bir hamle gerçekleştirdi.

Brezilya basınından Somos Fanaticos'un haberine göre, sarı-kırmızılılar, Santos'un 17 yaşındaki potansiyel yıldızı Robinho Jr.'ı kadrosuna katmak için oyuncunun temsilcileriyle iletişim kurdu.

Ancak Galatasaray'ın bu transferdeki işi kolay görünmüyor. Genç oyuncu için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri olan Chelsea, Inter ve Espanyol gibi takımların da devrede olduğu ve kıyasıya bir rekabet yaşandığı belirtiliyor.

Haberde yer alan bilgilere göre Santos, büyük potansiyele sahip olan Robinho Jr.'ı en azından sezon sonuna kadar takımda tutmayı planlıyor. Ancak Brezilya ekibinin mali sıkıntıları olduğu ve kulübün paraya ihtiyacı olduğu için, gelecek teklifleri değerlendirmekten kaçınmayacağı aktarıldı. Santos yönetimi, olası bir transferde bonservisin yanı sıra, oyuncunun sonraki satışından da yüksek bir pay talep etmeyi hedefliyor.

Robinho Jr., 2018-2020 yılları arasında Sivasspor ve Başakşehir formalarını giyen Brezilyalı eski yıldız futbolcu Robinho'nun oğlu olmasıyla dikkat çekiyor. 

Genç yetenek, bu sezon Santos'un A takımında toplam 11 maçta görev alırken, 1 asist kaydetti.

