Transferde büyük sürpriz! Eski Brezilyalı yıldızın oğlu Galatasaray yolunda

Haberde yer alan bilgilere göre Santos, büyük potansiyele sahip olan Robinho Jr.'ı en azından sezon sonuna kadar takımda tutmayı planlıyor. Ancak Brezilya ekibinin mali sıkıntıları olduğu ve kulübün paraya ihtiyacı olduğu için, gelecek teklifleri değerlendirmekten kaçınmayacağı aktarıldı. Santos yönetimi, olası bir transferde bonservisin yanı sıra, oyuncunun sonraki satışından da yüksek bir pay talep etmeyi hedefliyor.