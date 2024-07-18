Transferde ters köşe: Galatasaray'ın gözdesi Fenerbahçe yolunda

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, gündemine Galatasaray'ın da bir süredir takip ettiği o ismi aldı. İşte ayrıntılar...

1 / 11 Takımın başına Jose Mourinho'yu getiren ve önemli transferlere imza atmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin yıldız bir isimde sona yaklaştığı iddia edildi.

2 / 11 Transferin en hızlı takımı konumuna gelen sarı lacivertliler, son 1 hafta içinde önemli isimleri kadrosuna katmayı başardı.

3 / 11 Fenerbahçe şimdiye kadar; Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın, Beşiktaş'tan Cenk Tosun ve Al-Ahli forması giyen Allan Saint Maximin'in transferlerini bitirdi.

4 / 11 Sarı lacivertliler ayrıca geçen sezon kiralık olarak forma giyen Çağlar Söyüncü'nün bonservisini Atletico Madrid'den aldı.

5 / 11 Yönetim bu hamlelerin ardından en az 3-4 takviye daha yapmayı planlıyor. Ali Koç ve kurmayları yeni sezon öncesi kusursuz bir takım oluşturmayı hedefliyor.













6 / 11 Listesinde yine önemli yıldızlar bulunan Fenerbahçe'den çok sürpriz bir hamle daha geldi.







7 / 11 Sarı lacivertlilerin, Galatasaray'ın kadrosuna katmayı planladığı o isimle anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...











8 / 11 TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, son olarak Manchester United forması giyen Sofyan Amrabat ile anlaşma aşamasına geldi.





9 / 11 Geçtiğimiz sezonun başında İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan Manchester United'a 9 milyon Euro karşılığında kiralık olarak katılan Faslı orta saha sezonun tamamlanması ile takımına dönmüştü.



10 / 11 Eski Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un Faslı oyuncunun transferi için takımıyla 6 milyon Euro'ya anlaşmaya vardığı, Dursun Özbek yönetiminin ise transferi veto ettiğini iddia edilmişti.



