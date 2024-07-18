Transferde ters köşe: Galatasaray'ın gözdesi Fenerbahçe yolunda

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, gündemine Galatasaray'ın da bir süredir takip ettiği o ismi aldı. İşte ayrıntılar...
Takımın başına Jose Mourinho'yu getiren ve önemli transferlere imza atmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin yıldız bir isimde sona yaklaştığı iddia edildi.
Transferin en hızlı takımı konumuna gelen sarı lacivertliler, son 1 hafta içinde önemli isimleri kadrosuna katmayı başardı.
Fenerbahçe şimdiye kadar; Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın, Beşiktaş'tan Cenk Tosun ve Al-Ahli forması giyen Allan Saint Maximin'in transferlerini bitirdi.
Sarı lacivertliler ayrıca geçen sezon kiralık olarak forma giyen Çağlar Söyüncü'nün bonservisini Atletico Madrid'den aldı.
Yönetim bu hamlelerin ardından en az 3-4 takviye daha yapmayı planlıyor. Ali Koç ve kurmayları yeni sezon öncesi kusursuz bir takım oluşturmayı hedefliyor.
Listesinde yine önemli yıldızlar bulunan Fenerbahçe'den çok sürpriz bir hamle daha geldi.
Sarı lacivertlilerin, Galatasaray'ın kadrosuna katmayı planladığı o isimle anlaşmak üzere olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...
TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, son olarak Manchester United forması giyen Sofyan Amrabat ile anlaşma aşamasına geldi.
Geçtiğimiz sezonun başında İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan Manchester United'a 9 milyon Euro karşılığında kiralık olarak katılan Faslı orta saha sezonun tamamlanması ile takımına dönmüştü.
Eski Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un Faslı oyuncunun transferi için takımıyla 6 milyon Euro'ya anlaşmaya vardığı, Dursun Özbek yönetiminin ise transferi veto ettiğini iddia edilmişti.
27 yaşındaki Sofyan Amrabat'ın abisi Nordin Amrabat, daha önce Süper Lig'de Kayserispor ve Galatasaray formalarını terletmişti.