Transfere onay verdi: Sergen Yalçın Fenerbahçeli bir yıldızı daha Beşiktaşlı yapıyor

08:4113/11/2025, Perşembe
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Cengiz Ünder’i yeniden eski formuna kavuşturmasının ardından, şimdi de Fenerbahçe'deki kadro dışı kalan o yıldız futbolcuyu gözüne kestirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'den kiralık olarak gelen Cengiz Ünder'i eski günlerindeki parlak performansına kavuşturduktan sonra, şimdi de sarı-lacivertlilerin kadro dışı bıraktığı İrfan Can Kahveci'ye talip oldu.


Yalçın'ın hücum odaklı 4-2-3-1 dizilişinde İrfan'ı sağ veya sol kanatta ya da 10 numara pozisyonunda değerlendirmeyi düşündüğü belirtiliyor.


30 yaşındaki yıldız oyuncu, Milli Takım'la Dünya Kupası finallerine katılma hedefi doğrultusunda Beşiktaş'a gelmeye olumlu yaklaşıyor.


İrfan'ın Fenerbahçe'den yıllık 60 milyon TL'lik maaşı engel teşkil etse de, Cengiz Ünder vakasında uygulanan model gibi ücretin iki kulüp arasında paylaştırılması seçeneği masada.


Siyah-beyazlı idareciler, İrfan için ocak ayında Fenerbahçe yönetimiyle görüşmelere başlayacak.


Kadro dışı bırakılmadan önce bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 karşılaşmada görev alan İrfan Can Kahveci'nin devre arası takımdan ayrılacağı öngörülüyor. [Sözcü]


