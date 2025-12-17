Transfermarkt verileri güncellendi: İşte Süper Lig'in en değerli oyuncuları

Transfermarkt, Süper Lig’de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. İşte Süper Lig'in en değerli oyuncuları...
İşte ilk 5 sıra:
5- Barış Alper Yılmaz: 24 milyon euro (1 milyon euro değer kaybetti)
4- Orkun Kökçü: 25 milyon euro (3 milyon euro değer kaybetti)
3- Wilfried Singo: 28 milyon euro (sabit kaldı)
2- Jhon Duran: 32 milyon euro (3 milyon euro değer kaybetti)
1- Victor Osimhen: 75 milyon euro (sabit kaldı)