Transfermarkt verileri güncellendi: İşte Süper Lig'in en değerli oyuncuları

Haber Merkezi
18:0517/12/2025, Çarşamba
G: 17/12/2025, Çarşamba
Transfermarkt, Süper Lig’de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi. İşte Süper Lig'in en değerli oyuncuları...

Süper Lig'in en değerli oyuncuları belli oldu.

Transfermarkt, Süper Lig’de forma giyen futbolcuların piyasa değerlerini güncelledi.


İşte ilk 5 sıra:

5- Barış Alper Yılmaz: 24 milyon euro (1 milyon euro değer kaybetti)

4- Orkun Kökçü: 25 milyon euro (3 milyon euro değer kaybetti)

3- Wilfried Singo: 28 milyon euro (sabit kaldı)

2- Jhon Duran: 32 milyon euro (3 milyon euro değer kaybetti)

1- Victor Osimhen: 75 milyon euro (sabit kaldı)

#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Süper Lig
