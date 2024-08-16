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Spor

Galatasaray deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u iki golle mağlup etti |ÖZET

23:00 - 16/08/2024 Cuma
Güncelleme: 23:05 - 16/08/2024 Cuma
Yeni Şafak

Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 59. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü 45. dakikada Oğulcan Ülgün attı. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 6 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

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Sarı-kırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrılarak üst üste ikinci galibiyetini aldı.

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Galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 59. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

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Konyaspor'un tek golünü 45. dakikada Oğulcan Ülgün attı.

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Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 6'ya yükselterek ikinci galibiyetini aldı.

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TÜMOSAN KONYASPOR - GALATASARAY MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.

#Galatasaray
#TÜMOSAN Konyaspor
#Trendyol Süper Lig
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