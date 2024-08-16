Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 59. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü 45. dakikada Oğulcan Ülgün attı. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 6 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

1 / 6 Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

2 / 6 Sarı-kırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrılarak üst üste ikinci galibiyetini aldı.

3 / 6 Galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 59. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

4 / 6 Konyaspor'un tek golünü 45. dakikada Oğulcan Ülgün attı.