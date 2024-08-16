Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 59. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü 45. dakikada Oğulcan Ülgün attı. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 6 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrılarak üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 59. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Konyaspor'un tek golünü 45. dakikada Oğulcan Ülgün attı.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 6'ya yükselterek ikinci galibiyetini aldı.