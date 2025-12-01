Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi! Fenerbahçe-Galatasaray derbisi tarihe geçecek

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, hem zirve yarışını hem de tarihi bir anı belirliyor. Ligin en değerli iki takımının karşı karşıya geleceği bu mücadele, sahadaki emsalsiz uluslararası yeteneklerin bolluğu açısından Türk futbolunda bir ilke imza atacak.

1 /6 Süper Lig’de 14. haftanın kapanışı dev bir maça sahne olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray’ın karşı karşıya geleceği maçta iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmanın peşinde.



2 /6 Trendyol Süper Lig’de bu akşam oynanacak derbi, aynı zamanda ligdeki en pahalı kadro değerine sahip iki takımın karşılaşması olacak.



3 /6 Transfermarkt verilerine göre Galatasaray, 305 milyon euroluk kadro değeriyle ilk sırada yer alırken sarı-kırmızılıları 292 milyon euro ile Fenerbahçe takip ediyor. İki takımın toplam kadro değeri 597 milyon euroyu bulurken TL karşılığı 30 milyara TL’ye yakın.



4 /6 Galatasaray kadrosundaki en pahalı isim, 75 milyon euroluk değeriyle Victor Osimhen. Yıldız golcüyü 28 milyon euro ile Wilfried Singo takip ederken 25 milyon euro ile Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane, sarı-kırmızılıların en değerli isimleri arasında yer alıyor.



5 /6 Fenerbahçe’de ise listenin ilk sırasında Jhon Duran bulunuyor. Duran, 35 milyon euroluk değeriyle Fenerbahçe’nin en değerli oyuncusu konumunda.