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Türkiye ve Almanya geleceğin yıldız adayı için karşı karşıya geldi: Mert Kömür kimi seçecek?

Türkiye ve Almanya geleceğin yıldız adayı için karşı karşıya geldi: Mert Kömür kimi seçecek?

Haber Merkezi
10:456/03/2025, Perşembe
G: 6/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Almanya'da Augsburg forması giyen 19 yaşındaki Mert Kömür için hem Türkiye hem de Almanya devreye girdi. Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen Mert Kömür'ün kimi seçeceği merak konusu oldu.

Türkiye ve Almanya bir kez daha genç bir oyuncu için karşı karşıya geldi.

Alman basınından BILD'in haberine göre; Türkiye ve Almanya futbol federasyonları, Augsburg forması giyen 19 yaşındaki Mert Kömür'ü milli takıma kazandırmak için görüşmeler yapıyor.

Augsburg'da 10 numara ve merkez orta saha mevkilerinde görev yapan Mert Kömür için TFF yetkilileri harekete geçti ve genç oyuncunun ailesini ziyaret etti.

Bu ziyaret esnasında Kömür'ün, milli takımdaki geleceği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Augsburg yetkililerinin de Mert Kömür’ün 2027 yılına kadar olan sözleşmesini daha da uzatmak istediği iddia edildi.

Alman Futbol Federasyonu (DFB) ise Mert Kömür’ü kaybetmek istemediği ve genç oyuncuya öncelikle U21 takımında forma şansı vermeyi düşündüğü ifade edildi.

19 yaşındaki oyuncu bu sezon Bundesliga'da 12 maçta süre aldı ve 1 gol ile 1 asist kaydetti.

Geleceğin önemli yıldızları arasında olması beklenen Mert Kömür'ün güncel piyasa değeri şu anda Transfermarkt verilerine göre 2 milyon euro.

Her iki ayağını da kullanan Mert Kömür, Almanya alt yaş milli takım gruplarının hepsinde forma giydi.

#Mert Kömür
#Türkiye
#Almanya

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