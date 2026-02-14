U19 derbisi nefes kesti: 7 gol

Trabzonspor ile Fenerbahçe U19 takımlarının kapışmasında 90+3’te gelen eşitliğe rağmen son sözü 90+6’da bordo-mavililer söyledi.
Süper Lig’de oynanacak kritik derbi öncesinde iki kulübün U19 takımları Kadir Özcan Tesisleri’nde karşı karşıya geldi.
Büyük heyecana sahne olan mücadelede kazanan taraf 4-3’lük skorla ev sahibi Trabzonspor oldu.
Fenerbahçe, 90+3. dakikada beraberliği yakalarken, Trabzonspor 90+6'da bulduğu golle maçı kazanmayı başardı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri; 15. dakikada Umut Beşli, 52. dakikada Mümin Barış, 90. dakikada Yiğithan ve 90+6. dakikada Ahmet Babat kaydetti.
Trabzonspor, bu galibiyetle puanını 40'a yükseltti. Fenerbahçe ise 26 puanda kaldı.