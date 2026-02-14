Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
U19 derbisi nefes kesti: 7 gol

U19 derbisi nefes kesti: 7 gol

17:4214/02/2026, Cumartesi
G: 14/02/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trabzonspor ile Fenerbahçe U19 takımlarının kapışmasında 90+3’te gelen eşitliğe rağmen son sözü 90+6’da bordo-mavililer söyledi.

Süper Lig’de oynanacak kritik derbi öncesinde iki kulübün U19 takımları Kadir Özcan Tesisleri’nde karşı karşıya geldi.

Büyük heyecana sahne olan mücadelede kazanan taraf 4-3’lük skorla ev sahibi Trabzonspor oldu.

Fenerbahçe, 90+3. dakikada beraberliği yakalarken, Trabzonspor 90+6'da bulduğu golle maçı kazanmayı başardı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri; 15. dakikada Umut Beşli, 52. dakikada Mümin Barış, 90. dakikada Yiğithan ve 90+6. dakikada Ahmet Babat kaydetti.

Trabzonspor, bu galibiyetle puanını 40'a yükseltti. Fenerbahçe ise 26 puanda kaldı.

#U19 PAF Ligi
#Trabzonspor U19
#Fenerbahçe U19
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor? İlk Oruç, İlk İftar ve İlk Sahur Tarihi (Diyanet Takvimi)