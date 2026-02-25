Yeni Şafak
U19 derbisinde flaş skor! Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'yi farklı yendi

15:3525/02/2026, Çarşamba
U19 PAF Ligi'nin 11. hafta erteleme maçında Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi sahasında ağırladı. Siyah-beyazlı takım, rakibini farklı geçti.

U19 PAF Ligi erteleme müsabakasında Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında tarihi bir skor elde etti.

Mücadeleye baskılı başlayan Beşiktaş, aradığı golü 36. dakikada Kartal Cengizer ile buldu. Bu golle moral bulan siyah-beyazlı ekip, devre arasına gitmeden hemen önce 45. dakikada Devrim Şahin’in bulduğu golle farkı ikiye çıkardı. Soyunma odasına 2-0’lık avantajla giden ev sahibi ekip, ikinci yarıda da temposunu düşürmeyerek rakip savunmaya zor anlar yaşattı.

Oyunun ikinci bölümünde de kontrolü elden bırakmayan Beşiktaş U19 takımı, 67. dakikada Mustafa Azem Yortaç ile skoru 3-0’a taşıdı. Maçın son bölümlerinde fiziksel üstünlüğünü iyice hissettiren siyah-beyazlılarda, 80. dakikada Sarp Karatopraklı ve 83. dakikada Ayaz Haktan Gülsüm’ün golleri maçın sonucunu tayin etti: 5-0

