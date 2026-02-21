Yeni Şafak
UEFA duruma el koydu: 10 maç ceza kapıda

12:2521/02/2026, Cumartesi
G: 21/02/2026, Cumartesi
Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Benfica-Real Madrid maçında Gianluca Prestianni ile Vinicius Junior arasında bir tartışma yaşanmış ve ırkçılık konuları gündeme gelmişti. UEFA duruma el koydu.

Geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Benfica-Real Madrid maçında Gianluca Prestianni ile Vinicius Junior arasında bir tartışma yaşanmıştı.

Vinicius, Prestianni’nin kendisine ‘Maymun’ diyerek ırkçılık yaptığını iddia etmişti.

Prestianni ise UEFA tarafından açılan soruşturmada ‘Maymun değil, eşcinsel dedim’ ifadelerini kullandı.

Sporx’te yer alan habere göre; UEFA disiplin yönetmeliğinde her iki iddia da aynı çerçevede değerlendiriliyor.

#şampiyonlar ligi
#benfica
#real madrid
