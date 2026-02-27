UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında Shkendija'yı konuk eden Samsunspor, taraftarı önünde şov yaptı. Mouandilmandji (2), Ntcham ve Ndiaye'nin golleriyle 4-0 kazanan Karadeniz ekibi, Avrupa'daki ilk sezonunda devler arasına girdi. Bu galibiyet ülke puanına da kritik bir katkı sağladı. Fenerbahçe ise Kerem Aktürkoğlu'nun dublesiyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Temsilcimiz, turu geçemese de galibiyet puanını Türkiye'nin hanesine yazdırmayı başardı. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin puanı kaç, kaçıncı sırada? İşte güncel son durum…
UEFA Konferans Ligi'nde tarihinde ilk kez katılan Samsunspor, Makedonya temsilcisi Shkendija'yı 2 maç sonunda eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı.
Karadeniz temsilcisi ilk maçı deplasmanda Mouandilmandji'nin golüyle kazanırken, rövanş maçında ise 4-0 galip geldi. Kırmızı beyazlıların gollerini Ntcham, Ndiaye ve Mouandilmandji (2) attı.
UEFA Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe deplasmanda Nottingham Forest'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 yenmesine rağmen ilk maçta 3-0'lık mağlubiyet nedeniyle elendi.
Avrupa kupalarındaki maçların sona ermesiyle ülke puanı güncellendi. İşte son durum…
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇ PUAN, KAÇINCI SIRADA?
İngiltere - 113,075
İtalya - 98,303
İspanya - 92,359
Almanya - 88.688
Fransa - 80,141
Portekiz - 69.266
Hollanda - 66.929
Belçika - 61.450
TÜRKİYE - 51,075
Çekya - 48,225
Yunanistan - 47,112
Polonya - 46.125