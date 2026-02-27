UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında Shkendija'yı konuk eden Samsunspor, taraftarı önünde şov yaptı. Mouandilmandji (2), Ntcham ve Ndiaye'nin golleriyle 4-0 kazanan Karadeniz ekibi, Avrupa'daki ilk sezonunda devler arasına girdi. Bu galibiyet ülke puanına da kritik bir katkı sağladı. Fenerbahçe ise Kerem Aktürkoğlu'nun dublesiyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Temsilcimiz, turu geçemese de galibiyet puanını Türkiye'nin hanesine yazdırmayı başardı. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin puanı kaç, kaçıncı sırada? İşte güncel son durum…

1 /5 UEFA Konferans Ligi'nde tarihinde ilk kez katılan Samsunspor, Makedonya temsilcisi Shkendija'yı 2 maç sonunda eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı.



2 /5 Karadeniz temsilcisi ilk maçı deplasmanda Mouandilmandji'nin golüyle kazanırken, rövanş maçında ise 4-0 galip geldi. Kırmızı beyazlıların gollerini Ntcham, Ndiaye ve Mouandilmandji (2) attı.



3 /5 UEFA Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe deplasmanda Nottingham Forest'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 yenmesine rağmen ilk maçta 3-0'lık mağlubiyet nedeniyle elendi.



4 /5 Avrupa kupalarındaki maçların sona ermesiyle ülke puanı güncellendi. İşte son durum…

