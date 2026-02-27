Yeni Şafak
UEFA ülke puanı güncellendi: Samsunspor ve Fenerbahçe maçları sonrası tablo netleşti

07:5027/02/2026, Cuma
G: 27/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında Shkendija'yı konuk eden Samsunspor, taraftarı önünde şov yaptı. Mouandilmandji (2), Ntcham ve Ndiaye'nin golleriyle 4-0 kazanan Karadeniz ekibi, Avrupa'daki ilk sezonunda devler arasına girdi. Bu galibiyet ülke puanına da kritik bir katkı sağladı. Fenerbahçe ise Kerem Aktürkoğlu'nun dublesiyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Temsilcimiz, turu geçemese de galibiyet puanını Türkiye'nin hanesine yazdırmayı başardı. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye’nin puanı kaç, kaçıncı sırada? İşte güncel son durum…

UEFA Konferans Ligi'nde tarihinde ilk kez katılan Samsunspor, Makedonya temsilcisi Shkendija'yı 2 maç sonunda eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı.


Karadeniz temsilcisi ilk maçı deplasmanda Mouandilmandji'nin golüyle kazanırken, rövanş maçında ise 4-0 galip geldi. Kırmızı beyazlıların gollerini Ntcham, Ndiaye ve Mouandilmandji (2) attı.


UEFA Avrupa Ligi'nde ise Fenerbahçe deplasmanda Nottingham Forest'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 yenmesine rağmen ilk maçta 3-0'lık mağlubiyet nedeniyle elendi. 


Avrupa kupalarındaki maçların sona ermesiyle ülke puanı güncellendi. İşte son durum…


UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇ PUAN, KAÇINCI SIRADA?

 

İngiltere - 113,075

İtalya - 98,303

İspanya - 92,359

Almanya - 88.688

Fransa - 80,141

Portekiz - 69.266

Hollanda - 66.929

Belçika - 61.450

TÜRKİYE - 51,075

Çekya - 48,225

Yunanistan - 47,112

Polonya - 46.125


