UEFA ülke puanında Galatasaray dopingi! Juventus maçı sonrası sıralama güncellendi

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus’u eleyerek son 16'ya adını yazdıran Galatasaray, Türkiye’nin puanını 50.715’e taşıdı. Deplasmanda uzatmalara giden maçta mağlup olmasına rağmen turu geçen Aslan, bonus puanlarla Çekya ve Yunanistan ile olan farkı korudu. Peki, Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte detaylar.

1 /5 Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu play-off etabının rövanş maçları oynandı. Galatasaray, Juventus'u eleyerek Devler Ligi'nde son 16'ya kaldı.



2 /5 Galatasaray, İstanbul'da oynanan ilk maçı sahasında 5-2 kazanarak büyük bir avantajı yakalamıştı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki uzatmaya giden maçta 3-2 yenilse de ilk maçtaki skor avantajıyla adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off maçlarının sona ermesinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

4 /5 UEFA ülke puanında Şampiyonlar Ligi maçları sonrasında oluşan güncel sıralama şöyle:

