UEFA ülke puanında Galatasaray dopingi! Juventus maçı sonrası sıralama güncellendi

07:4326/02/2026, Perşembe
G: 26/02/2026, Perşembe
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus’u eleyerek son 16'ya adını yazdıran Galatasaray, Türkiye’nin puanını 50.715’e taşıdı. Deplasmanda uzatmalara giden maçta mağlup olmasına rağmen turu geçen Aslan, bonus puanlarla Çekya ve Yunanistan ile olan farkı korudu. Peki, Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada, puanı kaç? İşte detaylar.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu play-off etabının rövanş maçları oynandı. Galatasaray, Juventus'u eleyerek Devler Ligi'nde son 16'ya kaldı.


Galatasaray, İstanbul'da oynanan ilk maçı sahasında 5-2 kazanarak büyük bir avantajı yakalamıştı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki uzatmaya giden maçta 3-2 yenilse de ilk maçtaki skor avantajıyla adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off maçlarının sona ermesinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi.Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off maçlarının sona ermesinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi.

UEFA ülke puanında Şampiyonlar Ligi maçları sonrasında oluşan güncel sıralama şöyle:



UEFA ÜLKE PUANINDA TÜRKİYE'NİN SON DURUMU

 

İngiltere - 112.741

İtalya - 97.803

İspanya - 91.984

Almanya - 88.545

Fransa - 79.712

Portekiz - 69.266

Hollanda - 66.595

Belçika - 61.450

TÜRKİYE - 50.715

Çekya - 47.625

Yunanistan - 46.712

Polonya - 45.125



