UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Atletico Madrid'i konuk eden Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralaması...
Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçları bugün sona erdi. Galatasaray, İspanyol devi Atletico Madrid'i konuk etti. Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde puanını 10 yaptı ve play-off şansını son haftaya taşıdı. Galatasaray - Atletico Madrid maçı biter bitmez ülke puanı güncellendi. İşte son durum:
1- İNGİLTERE: 104.102
2- İTALYA: 92.267
3- İSPANYA: 86.390
4- ALMANYA: 82.974
5- FRANSA: 75.605
6- HOLLANDA: 66.905
7- PORTEKİZ: 63.666
8- BELÇİKA: 58.150
9- TÜRKİYE: 48.325
10- ÇEKYA: 46.075