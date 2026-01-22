Yeni Şafak
Galatasaray berabere kaldı! UEFA ülke puanı güncellendi

10:1022/01/2026, Perşembe
G: 22/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Atletico Madrid'i konuk eden Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin sıralaması...

Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta maçları bugün sona erdi. Galatasaray, İspanyol devi Atletico Madrid'i konuk etti. Galatasaray, rakibiyle 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde puanını 10 yaptı ve play-off şansını son haftaya taşıdı. Galatasaray - Atletico Madrid maçı biter bitmez ülke puanı güncellendi. İşte son durum:

1- İNGİLTERE: 104.102

2- İTALYA: 92.267

3- İSPANYA: 86.390

4- ALMANYA: 82.974

5- FRANSA: 75.605

6- HOLLANDA: 66.905

7- PORTEKİZ: 63.666

8- BELÇİKA: 58.150

9- TÜRKİYE: 48.325

10- ÇEKYA: 46.075

#Galatasaray
#UEFA
#Türkiye
