UEFA'dan Fenerbahçe'ye dev gelir! Kasaya bu rakam girdi

11:2830/01/2026, Cuma
G: 30/01/2026, Cuma
AA
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off oynamaya hak kazanan Fenerbahçe'nin, bu sezon Avrupa maçlarından elde ettiği toplam gelir belli oldu.

Bu sezona Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundan başlayan sarı-lacivertli ekip, bu turda Feyenoord'u eledi ve 175 bin euro ile açılışı yaptı.

Play-off turunda Benfica'ya boyun eğerek "Devler Ligi"nin kapısından dönen Fenerbahçe, bir nevi "teselli ikramiyesi" mahiyetindeki 4,29 milyon euroyla ödüllendirildi.

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam eden Fenerbahçe, bu organizasyona katılımından dolayı her takıma verilen 4,31 milyon euroyu kasasına koydu.

Ligde oynadığı 8 maçtan 3'er galibiyet ve beraberlik çıkartan sarı-lacivertliler, bu performansıyla 1,8 milyon euronun sahibi olurken, ligde elde ettiği dereceyle de 1,45 milyon euroluk gelire uzandı.

Yayın havuzu değerlemesinden 4,39 ila 5,59 milyon euro (ortalama 4,99 milyon euro) kazanan Fenerbahçe'nin, UEFA katsayı kaleminden payına düşen miktar ise 2,16 milyon euro oldu.

Fenerbahçe ayrıca son 16 play-off turu oynayacak olması hasebiyle gelir hanesine 300 bin euro daha yazdırdı. Sarı-lacivertliler, bu turu geçmesi halinde 1,75 milyon euro daha kazanacak.

