UEFA'dan Galatasaray'a dev gelir! Kasaya bu parayı koydu

G: 22/01/2026, Perşembe
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı ve play-off turunu büyük ölçüde garantiledi. Sarı-kırmızılılar UEFA'dan ciddi bir geliri de kasasına koydu. İşte detaylar...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı ve play-off turunu büyük ölçüde garantiledi. Sarı-kırmızılılar UEFA'dan ciddi bir geliri de kasasına koydu. İşte detaylar...

NTV Spor'da yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi'nden ayakbastı parası olarak toplam 25 milyon 991 bin euro alan Galatasaray, lig aşamasındaki sonuçlarla birlikte bu rakamı 36 milyon 991 bin euroya çıkardı.

Play-off turuna katılmayı çok büyük oranda garantileyen Galatasaray, bileti matematiksel olarak kapmasının ardından ekstradan 1 milyon euro daha kazanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun gelir dağılımı şöyle:


-Katılım bedeli: 18.62 milyon euro

-Galibiyet: 2.1 milyon euro

-Beraberlik: 700 bin euro

-Play-off turuna katılım: 1 milyon euro

-Son 16 turu: 11 milyon euro

-Çeyrek final: 12.5 milyon euro

-Yarı final: 15 milyon euro

-Final: 18.5 milyon euro

-Şampiyonluk: 6.5 milyon euro










#Galatasaray
#UEFA
#Şampiyonlar Ligi
