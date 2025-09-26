Yeni Şafak
Uğurcan Çakır kalesine duvar ördü: Alanya'da rekorunu egale etti

26/09/2025, Cuma
Galatasaray deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Galibiyette kurtarışlarıyla kritik rol oynayan Uğurcan Çakır, kariyer rekorunu egale etti.

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golü 23. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 21 yaptı ve 7'de 7 yaparak yoluna devam etti.

Galatasaray file bekçisi Uğurcan Çakır sergilediği performansla galibiyette kritik rol oynadı.

REKORU EGALE ETTİ

Uğurcan Çakır, Alanyaspor karşısında 8 kurtarış yaptı ve lig tarihindeki kurtarış sayısı rekorunu egale etti.

