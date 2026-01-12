Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Uğurcan Çakır'dan dikkat çeken hamle: Okan Buruk'la görüştü

Uğurcan Çakır'dan dikkat çeken hamle: Okan Buruk'la görüştü

09:4812/01/2026, الإثنين
Diğer
Sonraki haber

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın Süper Kupa finalinde yedek kalmasıyla ilgili teknik direktör Okan Buruk'la bir görüşme yaptığı bildirildi.

Fenerbahçe’ye 2-0 kaybedilen finalin ardından Galatasaray’da “1 numara krizi” patlak verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un Süper Kupa finalinde kalede Günay Güvenç’i tercih etmesi, sarı-kırmızılı camiada tartışma çıkardı.

Sözcü’nün haberine göre, milli kaleci Uğurcan Çakır, bu tercihten duyduğu rahatsızlığı Okan Buruk ile paylaştı.

Haberde, Günay Güvenç’in de yedek kalmaktan dolayı huzursuz olduğu belirtilirken, Okan Buruk’un iki kaleci arasındaki dengeyi sağlamak adına çözüm arayışına girdiği aktarıldı.

#Süper Kupa
#Galatasaray
#Uğurcan Çakır
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Güz döneminin ikinci sınavı olan AÖF final sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2026