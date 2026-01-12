Uğurcan Çakır'dan dikkat çeken hamle: Okan Buruk'la görüştü

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın Süper Kupa finalinde yedek kalmasıyla ilgili teknik direktör Okan Buruk'la bir görüşme yaptığı bildirildi.
Fenerbahçe’ye 2-0 kaybedilen finalin ardından Galatasaray’da “1 numara krizi” patlak verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un Süper Kupa finalinde kalede Günay Güvenç’i tercih etmesi, sarı-kırmızılı camiada tartışma çıkardı.
Sözcü’nün haberine göre, milli kaleci Uğurcan Çakır, bu tercihten duyduğu rahatsızlığı Okan Buruk ile paylaştı.
Haberde, Günay Güvenç’in de yedek kalmaktan dolayı huzursuz olduğu belirtilirken, Okan Buruk’un iki kaleci arasındaki dengeyi sağlamak adına çözüm arayışına girdiği aktarıldı.