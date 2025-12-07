Yeni Şafak
Ünlü yorumcunun Okan Buruk'la ilgili sözleri gündem oldu: Selam vermem

7/12/2025, Pazar
G: 7/12/2025, Pazar
Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı açıklamalara değindi. Çilingiroğlu’nun 52 yaşındaki çalıştırıcıya ilgili sözleri sosyal medyada özellikle Galatasaray taraftarlarının büyük tepkisini çekti.

TRT Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, canlı yayında Okan Buruk’u hedef aldı. Çilingiroğlu, Buruk’un çeşitli açıklamalarla rakip camialara saygısızlık yaptığını ifade etti.

Çilingiroğlu açıklamasında, "Okan Buruk rakip camialara da saygısızlık yapıyor. O gün canını zor kurtarmışsa bütün Fenerbahçe camiasına küfür ediyor. Ne yaptı Fenerbahçe taraftarı sana? Ben Okan Buruk’a merhaba demem, selam vermem" sözlerini dile getirdi.

Ayrıca Buruk’un “Galatasaray birleşecek” ifadelerinin tehdit içerdiğini savunan Çilingiroğlu, bu çıkışıyla tartışmayı daha da alevlendirdi.

Söz konusu açıklamalar kısa sürede gündem olurken, Galatasaraylı taraftarlar sosyal medyada Çilingiroğlu’na yoğun tepki gösterdi.

