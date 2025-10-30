Yeni Şafak
VAR protokolünde değişiklik yapılıyor: Tarihi hamle

Haber Merkezi
10:3130/10/2025, Perşembe
G: 30/10/2025, Perşembe
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), VAR protokolünde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Bu değişiklik sonrasında kart uygulamaları farklı olacak.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), VAR ile ilgili değişiklik yapmayı planlıyor.

Kurulun, hatalı gösterilen ikinci sarı kartlara VAR'ın müdahale edebilmesi için bir değişiklik yapmak istiyor.

Direkt kırmızı kartlara müdahale edilebiliyor ama ikinci sarı kartlara edilemiyor.

Söz konusu kuralın görüşüleceği tarih olarak 20 Ocak 2026 işaret edildi.

