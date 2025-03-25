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Victor Osimhen bu kez uçan kafa ile golünü attı

Victor Osimhen bu kez uçan kafa ile golünü attı

21:2225/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Victor Osimhen, Nijerya'nın Afrika Elemeleri'nde çıktığı maçlarda farkını ortaya koymaya devam ediyor. Başarılı futbolcu, takımının Zimbabve ile oynadığı maçta da dikkati çeken bir gole imza attı.

Osimhen, Ruanda ile oynadıkları Afrika Elemeleri maçında iki gol atmış ve takımını galibiyete taşımıştı. Sahanın yıldızı olan Osimhen, Zimbabve maçında da kilidi açan isim oldu.

Sol kanattan yapılan ortada arka direkte kendini unutturan Osimhen, takımını 1-0 öne geçirdi.

Osimhen yapılan ortaya uçarak kafa vuruşu yaptı. Nijeryalı yıldız attığı bu golün ardından büyük sevinç yaşadı.

Victor Osimhen golünü attıktan sonra yedek kulübesine gitti ve sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

Victor Osimhen golünü attıktan sonra yedek kulübesine gitti ve sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

Victor Osimhen'in takımını öne geçiren golü.

Nijerya Milli Takımı'nın en skorer oyuncularından biri olan Victor Osimhen, milli takım formasıyla şimdiye kadar çıktığı 41 maçta 26 gol attı. 26 yaşındaki oyuncu, Galatasaray formasıyla da şu anda Süper Lig'de gol krallığı listesinde birinci sırada bulunuyor.

#Nijerya
#Osimhen
#Zimbabve

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