Victor Osimhen'den tarihi başarı: Hem Messi'yi geçti hem de dünyada ilk 4'e girdi

Victor Osimhen'den tarihi başarı: Hem Messi'yi geçti hem de dünyada ilk 4'e girdi

Haber Merkezi
09:5429/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen tarihi bir başarıya imza attı. Osimhe hem Lionel Messi'yi geöti hem de dünyada ilk 4'e girdi.

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen başarılara doymuyor.

Tunus maçında perdeyi açan ve ülkesi Nijerya'yı galibiyete taşıyan Victor Osimhen, 2025 yılında 46 gole ulaştı.

Sabah'ın haberine göre; dünyanın en büyük 20 liginde forma giyen oyuncuların 2025 yılı boyunca kulüp ve milli takım maçlarında attığı goller incelendiğinde Osimhen ilk 4'te kendisine yer buldu.

Zirvede 66 golle Real Madrid'den Mbappe bulunuyor.

60 golle Bayern Münih'ten Harry Kane ikinci sırada yer alıyor.

Manchester City'nin forveti Haaland ise 57 golle 3. sırayı aldı.

İnter Miami ve Arjantin adına 54 maçta 46 gol kaydeden Messi, 4. sıradaki yerini 51 karşılaşmada aynı gol sayısına ulaşan Osimhen'e kaptırdı.

