Victor Osimhen'den tarihi başarı: Hem Messi'yi geçti hem de dünyada ilk 4'e girdi

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen tarihi bir başarıya imza attı. Osimhe hem Lionel Messi'yi geöti hem de dünyada ilk 4'e girdi.

1 /7 Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen başarılara doymuyor.

2 /7 Tunus maçında perdeyi açan ve ülkesi Nijerya'yı galibiyete taşıyan Victor Osimhen, 2025 yılında 46 gole ulaştı.

3 /7 Sabah'ın haberine göre; dünyanın en büyük 20 liginde forma giyen oyuncuların 2025 yılı boyunca kulüp ve milli takım maçlarında attığı goller incelendiğinde Osimhen ilk 4'te kendisine yer buldu.

4 /7 Zirvede 66 golle Real Madrid'den Mbappe bulunuyor.

5 /7 60 golle Bayern Münih'ten Harry Kane ikinci sırada yer alıyor.

6 /7 Manchester City'nin forveti Haaland ise 57 golle 3. sırayı aldı.