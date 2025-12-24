Volkan Demirel Süper Lig ekibiyle anlaştı: Sözleşmedeki o madde dikkat çekti

Trendyol Süper Lig'de son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran teknik direktör Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu. Yapılan anlaşmadaki o madde dikkat çekti.

1 /4 Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ni çalıştıran, başkan değişikliği sonrası üç hafta sonunda görevi bırakan teknik direktör Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu.

2 /4 Ajansspor'da yer alan habere göre, Erol Bulut ile yollarını ayıran Antalyaspor'da başkan Rıza Perçin, teknik direktör Volkan Demirel ile bir görüşme gerçekleştirdi.

3 /4 TRANSFER YASAĞI KALKARSA İMZALAYACAK Taraflar maddi konuda anlaşırken, Volkan Demirel transfer yasağının kaldırılması halinde resmi sözleşmeye imza atacak.