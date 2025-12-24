Volkan Demirel Süper Lig ekibiyle anlaştı: Sözleşmedeki o madde dikkat çekti

Trendyol Süper Lig'de son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran teknik direktör Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu. Yapılan anlaşmadaki o madde dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ni çalıştıran, başkan değişikliği sonrası üç hafta sonunda görevi bırakan teknik direktör Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu.
Ajansspor'da yer alan habere göre, Erol Bulut ile yollarını ayıran Antalyaspor'da başkan Rıza Perçin, teknik direktör Volkan Demirel ile bir görüşme gerçekleştirdi.
TRANSFER YASAĞI KALKARSA İMZALAYACAK
Taraflar maddi konuda anlaşırken, Volkan Demirel transfer yasağının kaldırılması halinde resmi sözleşmeye imza atacak.
Kulüp, anlaşmanın bozulması halinde alternatif olarak Sami Uğurlu, Murat Şahin, Özhan Pulat ve Bülent Korkmaz gibi isimleri gündeminde tutuyor.