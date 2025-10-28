Yeni Şafak
Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu! Süper Lig'e dönüyor

11:1828/10/2025, Salı
G: 28/10/2025, Salı
Süper Lig'de en son Bodrum FK'yı çalıştıran teknik direktör Volkan Demirel'in yeni adresi netleşti. Resmi açıklama kısa süre içerisinde yapılacak.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik direktör değişikliği için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Ankara ekibinin basın sözcüsü Aykut Çakmaklı yaptığı açıklamada, Volkan Demirel ile prensip anlaşmasına vardıklarını duyurdu.

Demirel, resmi imza için bugün öğle saatlerinde Ankara'da olacak.

Volkan Demirel, son olarak Süper Lig'de geçen yıl Bodrum FK'da görev yapmıştı. 

Gençlerbirliği, ligde geride kalan 10 haftada 8 puan topladı.

#Volkan Demirel
#Süper Lig
#Gençlerbirliği
