Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu: Sürpriz hamle

21:1617/12/2025, Çarşamba
G: 17/12/2025, Çarşamba
Son olarak Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ni çalıştıran Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu.

Gençlerbirliği ile yollarını ayıran Volkan Demirel'in yeni takımı belli olmak üzere.

Antalyaspor’da Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları hız kazandı.

Akdeniz ekibinin listesinde ilk sıralarda yer alan isimlerden birinin Volkan Demirel olduğu öğrenildi.

Son olarak Gençlerbirliği’ni çalıştıran Demirel’in, Antalyaspor yönetimi tarafından güçlü bir aday olarak değerlendirildiği belirtiliyor.

#Volkan Demirel
#Antalyaspor
#Süper lig
