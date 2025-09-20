Xabi Alonso'dan Espanyol maçında sürpriz tercih! Arda Güler...

Real Madrid, İspanya La Liga'da 5. hafta maçında Espanyol'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi eflatun-beyazlı ekibin teknik direktörü Xabi Alonso, ilk 11'de sürpriz bir tercih yaptı.
İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid sahasında Espanyol'u ağırlayacak.
Zorlu mücadele öncesi eflatun-beyazlı ekibin ilk 11'i belli oldu.
Teknik direktör Xabi Alonso, geçen haftalara göre sürpriz bir kadroyla çıktı.
Geçtiğimiz haftalarda maçlara ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, Espanyol karşısında yedek soyunacak.
İşte Real Madrid'in Espanyol maçı 11'i