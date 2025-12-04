Yapay zeka Türkiye'nin Dünya Kupası kurasını simüle etti! İşte rakiplerimiz

2026 Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off'larda mücadele edecek A Milli Futbol Takımımızın grup kurası simüle edildi. Ay-yıldızlı ekip, zorlu rakiplerle eşleşti. İşte detaylar...
ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası grup kura çekimi 5 Aralık'ta ABD'de yapılacak.
A Milli Futbol Takımımızın turnuvaya katılmak için iki play-off turu geçmesi gerekiyor.
Ay-yıldızlı ekip ilk olarak mart ayında iç sahada Romanya ile, rakibini geçtiği takdirde ise Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibi ile deplasmanda karşılaşacak.
Türkiye, play-off turunu geçmesi halinde Dünya Kupası'nda 4. torbada yer alacak.
Yapay zekaya göre, Türkiye'nin turnuvaya katıldığı takdirde yer alacağı grubun simülasyonu yapıldı.
İşte simülasyona göre Türkiye'nin gruptaki rakipleri:
Arjantin
Japonya
Mısır
TÜRKİYE
11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda torbalar şöyle:
Birinci torba:
Kanada, Meksika, ABD, İspanya, Arjantin, Fransa, İngiltere, Brezilya, Portekiz, Hollanda, Belçika, Almanya
İkinci Torba:
Hırvatistan, Fas, Kolombiya, Uruguay, İsviçre, Japonya, Senegal, İran, Güney Kore, Ekvador, Avusturya, Avustralya
Üçüncü torba:
Norveç, Panama, Mısır, Cezayir, İskoçya, Paraguay, Tunus, Fildişi Sahili, Özbekistan, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika
Dördüncü torba:
Ürdün, Yeşil Burun Adaları, Gana, Curaçao, Haiti, Yeni Zelanda, Avrupa Play-Off A (İtalya-Kuzey İrlanda / Galler-Bosna Hersek), Avrupa Play-Off B (Ukrayna-İsveç / Polonya-Arnavutluk), Avrupa Play-Off C (Türkiye-Romanya / Slovakya-Kosova) ve Avrupa Play-Off D (Danimarka-Kuzey Makedonya / Çekya-İrlanda Cumhuriyeti), FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 1 (Yeni Kaledonya-Jamaika / Demokratik Kongo) ve FIFA Kıtalararası Play-Off Turnuvası 2 (Bolivya-Surinam / Irak)