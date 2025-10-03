Yeni Şafak
Yapay zekadan Fenerbahçe için bomba UEFA Avrupa Ligi tahmini: Son 6 maçta…

3/10/2025, Cuma
G: 3/10/2025, Cuma
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 2. haftasında Kadıköy'de Nice'i Kerem Aktürkoğlu'nun iki golüyle 2-1 mağlup ederek 3 puana ulaştı. 6 maçın kaldığı bu kritik aşamada, Football Meets Data'nın simülasyonu sarı-lacivertlilerin tur şansını belirledi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Nice'i 2-1 mağlup etti.


Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle galibiyete uzanan sarı-lacivertlilerin tur ihtimalleri de güncellendi.


Football Meets Data, UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçları simüle etti ve takımların yeni tur ihtimalini belirledi.


Buna göre 6 maçı kalan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin lig etabını ilk 8'de bitirerek direkt son 16 turuna kalmasına yüzde 18 ihtimal verdi.


Sarı-lacivertlilerin, UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabını ilk 24'te bitirmesinin ihtimali ise yüzde 85 olarak belirlendi.

