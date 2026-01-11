Endonezya 4. Ligi'nde (Liga 4) oynanan Putra Jaya Pasuruan - Perseta 1970 maçında dünya futbolunu ayağa kaldıran bir skandal yaşandı. Rakibinin göğsüne uçan tekmeyle vuran Muhammad Hilmi Gimnastiar, Endonezya Federasyonu tarafından ömür boyu futboldan men edildi.
Endonezya futbolunda şok edici bir olay yaşandı. Ülkenin dördüncü ligi olan Liga 4'te oynanan bir maçta, Putra Jaya Pasuruan takımından Muhammad Hilmi Gimnastiar, rakip oyuncuya yaptığı vahşi müdahale sonrası ömür boyu futboldan men cezası aldı.
Olay, sosyal medyada hızla yayıldı ve futbol dünyasında büyük tepki topladı.
Maç sırasında Gimnastiar, topa sahip olan rakip oyuncuya arkadan yaklaşarak yüksek bir tekme attı. Müdahale, rakibin başına isabet etti ve "kung-fu tarzı" olarak nitelendirilen bu hareket, sahadaki herkesi şoke etti.
Hakem, anında kırmızı kart göstererek oyuncuyu oyundan attı. Pozisyon sonrası saha karıştı; oyuncular arasında itiş kakış yaşandı ve maç bir süre durdu.
Endonezya Futbol Federasyonu (PSSI), olayı hızlıca inceleyerek Gimnastiar'a ömür boyu men cezası verdi. Ayrıca para cezası da uygulandı. Federasyon, bu kararı "futbolun ruhuna aykırı şiddet" olarak gerekçelendirdi.
Muhammad Hilmi Gimnastiar'ın yaptığı faul...