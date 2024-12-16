Yıldız futbolcuyu Beşiktaş maçında yıkan haber: Devre arasında abisini kaybettiğini öğrendi

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Adana Demirspor-Beşiktaş maçında, yıldız futbolcuyu kahreden bir haber geldi.
Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısını Adana Demirspor 2-0 önde tamamladı.
Fakat bu mücadelede Adana Demirspor'da Maestro'yu yıkan bir haber geldi.
Maestro Adana Demirspor-Beşiktaş maçının devre arasında, abisinin hayatını kaybettiği haberini aldı.
Bu haberle birlikte büyük bir üzüntü yaşayan 21 yaşındaki oyuncunun, ikinci yarıya çıkmaması bekleniyordu.
Fakat Maestro, takım arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi ve Beşiktaş maçının ikinci yarısında da sahaya çıktı.