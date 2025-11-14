Yıldız isimden flaş açıklama! "Galatasaray benim için kapanmış bir sayfa"

Galatasaray'ın sezon başında kiralık gönderdiği yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı takıma bir daha dönmeyi düşünmediğini açıkladı. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'ın sezon başında Hellas Verona'ya kiraladığı Victor Nelsson, geleceğine ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı:
27 yaşındaki deneyimli savunmacı, sarı-kırmızılı takıma dönmeyeceğini söyledi.
Danimarkalı futbolcu Bold DK'ya verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:
"Bu yaz neler olacağını bilmiyorum ama geleceğimin Galatasaray'da olmadığını biliyorum."
"Galatasaray'a saygı gösteriyorum ve seviyorum ama orada daha fazla maç oynayacağımı sanmıyorum."
"Benim için tamamen kapanmış bir sayfa. Bu yaz neler olduğuna çok fazla girmek istemiyorum. Zor bir dönemdi."