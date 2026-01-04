Yeni Şafak
Yılın uluslararası en iyi golcüleri belli oldu: İlk 5'te Süper Lig'den bir isim var

Selman Ağrıkan
13:264/01/2026, Pazar
G: 4/01/2026, Pazar
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2025 yılına damga vuran en iyi uluslararası golcüler listesini açıkladı. Milli takımlar ve kulüplerin uluslararası maçları esas alınarak hazırlanan sıralamada eleme maçları değerlendirme dışı bırakıldı. Açıklanan listede ilk 5’te Süper Lig’den bir isim yer alırken, sıralamada en üst basamakta bulunan Türk futbolcu da belli oldu. İşte yılın en iyi uluslararası 10 golcüsü:

1. Erling Haaland: 29 gol


Manchester City: 12 gol

Norveç: 17 gol

2. Harry Kane: 23 gol


Bayern Münih: 14 gol

Almanya: 9 gol

3. Kylian Mbappe: 22 gol


Real Madrid: 15 gol

Fransa: 7 gol


4. Victor Osimhen: 18 gol


Galatasaray: 9 gol

Nijerya: 9 gol

5. Lautaro Martinez: 18 gol


Inter: 14 gol

Arjantin: 4 gol

6. Serhou Guirassy: 15 gol


Borussia Dortmund: 14 gol

Gine: 1 gol

7. Ismael Diaz: 14 gol


Universidad Catolica ve Leon: 6 gol

Panama: 8 gol

8. Riyad Mahrez: 14 gol


Al Ahli: 9 gol

Cezayir: 5 gol

9. Estevao: 13 gol


Palmeiras ve Chelsea: 8 gol

Brezilya: 5 gol

10. Mikel Oyarzabal: 12 gol


Real Sociedad: 3 gol

İspanya: 9 gol

Listede en üst sırada yer alan Türk futbolcu ise Kerem Aktürkoğlu oldu. Milli futbolcu listenin 41. sırasına adını hazdırdı.



Kerem Aktürkoğlu: 9 gol


Benfica ve Fenerbahçe: 5 gol

Türkiye: 4 gol

