Yılın uluslararası en iyi golcüleri belli oldu: İlk 5'te Süper Lig'den bir isim var

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2025 yılına damga vuran en iyi uluslararası golcüler listesini açıkladı. Milli takımlar ve kulüplerin uluslararası maçları esas alınarak hazırlanan sıralamada eleme maçları değerlendirme dışı bırakıldı. Açıklanan listede ilk 5’te Süper Lig’den bir isim yer alırken, sıralamada en üst basamakta bulunan Türk futbolcu da belli oldu. İşte yılın en iyi uluslararası 10 golcüsü:

1 /11 1. Erling Haaland: 29 gol

Manchester City: 12 gol Norveç: 17 gol

2 /11 2. Harry Kane: 23 gol

Bayern Münih: 14 gol Almanya: 9 gol

3 /11 3. Kylian Mbappe: 22 gol

Real Madrid: 15 gol Fransa: 7 gol



4 /11 4. Victor Osimhen: 18 gol

Galatasaray: 9 gol Nijerya: 9 gol

5 /11 5. Lautaro Martinez: 18 gol

Inter: 14 gol Arjantin: 4 gol

6 /11 6. Serhou Guirassy: 15 gol

Borussia Dortmund: 14 gol Gine: 1 gol

7 /11 7. Ismael Diaz: 14 gol

Universidad Catolica ve Leon: 6 gol Panama: 8 gol

8 /11 8. Riyad Mahrez: 14 gol

Al Ahli: 9 gol Cezayir: 5 gol

9 /11 9. Estevao: 13 gol

Palmeiras ve Chelsea: 8 gol Brezilya: 5 gol

10 /11 10. Mikel Oyarzabal: 12 gol

Real Sociedad: 3 gol İspanya: 9 gol