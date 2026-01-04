Yılın uluslararası en iyi golcüleri belli oldu: İlk 5'te Süper Lig'den bir isim var

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2025 yılına damga vuran en iyi uluslararası golcüler listesini açıkladı. Milli takımlar ve kulüplerin uluslararası maçları esas alınarak hazırlanan sıralamada eleme maçları değerlendirme dışı bırakıldı. Açıklanan listede ilk 5’te Süper Lig’den bir isim yer alırken, sıralamada en üst basamakta bulunan Türk futbolcu da belli oldu. İşte yılın en iyi uluslararası 10 golcüsü:
1. Erling Haaland: 29 gol
Manchester City: 12 gol
Norveç: 17 gol
2. Harry Kane: 23 gol
Bayern Münih: 14 gol
Almanya: 9 gol
3. Kylian Mbappe: 22 gol
Real Madrid: 15 gol
Fransa: 7 gol
4. Victor Osimhen: 18 gol
Galatasaray: 9 gol
Nijerya: 9 gol
5. Lautaro Martinez: 18 gol
Inter: 14 gol
Arjantin: 4 gol
6. Serhou Guirassy: 15 gol
Borussia Dortmund: 14 gol
Gine: 1 gol
7. Ismael Diaz: 14 gol
Universidad Catolica ve Leon: 6 gol
Panama: 8 gol
8. Riyad Mahrez: 14 gol
Al Ahli: 9 gol
Cezayir: 5 gol
9. Estevao: 13 gol
Palmeiras ve Chelsea: 8 gol
Brezilya: 5 gol
10. Mikel Oyarzabal: 12 gol
Real Sociedad: 3 gol
İspanya: 9 gol
Listede en üst sırada yer alan Türk futbolcu ise Kerem Aktürkoğlu oldu. Milli futbolcu listenin 41. sırasına adını hazdırdı.
Kerem Aktürkoğlu: 9 gol
Benfica ve Fenerbahçe: 5 gol
Türkiye: 4 gol