Futbola Châteauroux akademisinde başladı, 2015'te profesyonel oldu. Angers ve Lorient gibi kulüplerde forma giydikten sonra 2021'de Brentford'a transfer oldu. Lorient'de 2019-20 sezonunda Ligue 2 şampiyonluğu yaşadı. Hızlı, teknik ve gol bölgesinde etkili bir oyuncu olarak tanınıyor. 2023-24 sezonunda Brentford'un en skorer ismi oldu (12 gol).