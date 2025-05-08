Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe’de Dzeko’nun yerine gelecek isim belli oldu: Yoane Wissa kimdir?

Fenerbahçe’de Dzeko’nun yerine gelecek isim belli oldu: Yoane Wissa kimdir?

15:538/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe’de sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Edin Dzeko’nun alternatif arayışları başladı. Sarı-lacivertliler gündemine Brentford forması giyen Yoane Wissa’yı aldı. Peki, Yoane Wissa kimdir? İşte detaylar.

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir forvet gelişmesi yaşandı.


Edin Dzeko ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerin öncelikli hedeflerinden biri tartışmasız santrfor transferi yapmak.


Bu bağlamda birçok isim gündeme gelirken, flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Brentford'da forma giyen Yoane Wissa'yı gündemine aldı.


Kongolu'nun hızlı ve teknik bir oyuncu olması Fenerbahçe'nin dikkatini çekerken gol yollarında da etkili olması oyuncuyu öne çıkaran detaylardan birisi.


PERFORMANSI



İngiliz ekibiyle bu sezon 33 maça çıkan Wissa, 16 gol attı, 3 de asist yaptı.


YOANE WİSSA KİMDİR?

Yoane Wissa, 3 Eylül 1996 doğumlu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti millî futbolcusu. Premier League ekiplerinden Brentford'da forvet veya sol kanat olarak oynuyor. Fransa'da, Villeneuve-Saint-George'da doğan Wissa, Kongo kökenli bir aileden geliyor.


Futbola Châteauroux akademisinde başladı, 2015'te profesyonel oldu. Angers ve Lorient gibi kulüplerde forma giydikten sonra 2021'de Brentford'a transfer oldu. Lorient'de 2019-20 sezonunda Ligue 2 şampiyonluğu yaşadı. Hızlı, teknik ve gol bölgesinde etkili bir oyuncu olarak tanınıyor. 2023-24 sezonunda Brentford'un en skorer ismi oldu (12 gol).

#Fenerbahçe
#Dzeko
#Yoane Wissa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çocuğuna kıyafet almaya giden anne isyan etti: 5 yaşındaki çocuklara mahremiyet bırakmadınız