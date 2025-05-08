Fenerbahçe’de sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Edin Dzeko’nun alternatif arayışları başladı. Sarı-lacivertliler gündemine Brentford forması giyen Yoane Wissa’yı aldı. Peki, Yoane Wissa kimdir? İşte detaylar.
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir forvet gelişmesi yaşandı.
Edin Dzeko ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-lacivertlilerin öncelikli hedeflerinden biri tartışmasız santrfor transferi yapmak.
Bu bağlamda birçok isim gündeme gelirken, flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, Brentford'da forma giyen Yoane Wissa'yı gündemine aldı.
Kongolu'nun hızlı ve teknik bir oyuncu olması Fenerbahçe'nin dikkatini çekerken gol yollarında da etkili olması oyuncuyu öne çıkaran detaylardan birisi.
PERFORMANSI
İngiliz ekibiyle bu sezon 33 maça çıkan Wissa, 16 gol attı, 3 de asist yaptı.
YOANE WİSSA KİMDİR?
Yoane Wissa, 3 Eylül 1996 doğumlu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti millî futbolcusu. Premier League ekiplerinden Brentford'da forvet veya sol kanat olarak oynuyor. Fransa'da, Villeneuve-Saint-George'da doğan Wissa, Kongo kökenli bir aileden geliyor.
Futbola Châteauroux akademisinde başladı, 2015'te profesyonel oldu. Angers ve Lorient gibi kulüplerde forma giydikten sonra 2021'de Brentford'a transfer oldu. Lorient'de 2019-20 sezonunda Ligue 2 şampiyonluğu yaşadı. Hızlı, teknik ve gol bölgesinde etkili bir oyuncu olarak tanınıyor. 2023-24 sezonunda Brentford'un en skorer ismi oldu (12 gol).