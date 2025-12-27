Yolu Barcelona’dan geçmişti: Beşiktaş'ın istediği yıldız için 11 Milyon Euro'luk savaş

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın gündemindeki Santiago Ramos Mingo için transfer piyasası kızıştı. Siyah-beyazlıların ciddi adımlar attığı Arjantinli stoper için Lyon, PSV ve Southampton da devreye girdi.
Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Sport'un haberine göre Beşiktaş, genç savunmacıyı kadrosuna katmak adına girişimlerini hızlandırırken, Ramos Mingo'ya Avrupa'dan önemli kulüplerin de ilgisi bulunuyor.
Southampton, Lyon ve PSV Eindhoven’ın Arjantinli futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi.
Hem yaşı hem de potansiyeliyle dikkat çeken Santiago Ramos Mingo’nun transferi konusunda önümüzdeki günlerde kulüpler arasında temasların artması bekleniyor.