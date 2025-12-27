Yolu Barcelona’dan geçmişti: Beşiktaş'ın istediği yıldız için 11 Milyon Euro'luk savaş

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın gündemindeki Santiago Ramos Mingo için transfer piyasası kızıştı. Siyah-beyazlıların ciddi adımlar attığı Arjantinli stoper için Lyon, PSV ve Southampton da devreye girdi.

1 /4 Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı.



2 /4 Sport'un haberine göre Beşiktaş, genç savunmacıyı kadrosuna katmak adına girişimlerini hızlandırırken, Ramos Mingo'ya Avrupa'dan önemli kulüplerin de ilgisi bulunuyor.

3 /4 Southampton, Lyon ve PSV Eindhoven’ın Arjantinli futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi.



