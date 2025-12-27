Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Yolu Barcelona’dan geçmişti: Beşiktaş'ın istediği yıldız için 11 Milyon Euro'luk savaş

Yolu Barcelona’dan geçmişti: Beşiktaş'ın istediği yıldız için 11 Milyon Euro'luk savaş

13:1427/12/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
<p></p>

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın gündemindeki Santiago Ramos Mingo için transfer piyasası kızıştı. Siyah-beyazlıların ciddi adımlar attığı Arjantinli stoper için Lyon, PSV ve Southampton da devreye girdi.

Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını hızlandırdı.


Sport'un haberine göre Beşiktaş, genç savunmacıyı kadrosuna katmak adına girişimlerini hızlandırırken, Ramos Mingo'ya Avrupa'dan önemli kulüplerin de ilgisi bulunuyor.

Southampton, Lyon ve PSV Eindhoven’ın Arjantinli futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi.



Hem yaşı hem de potansiyeliyle dikkat çeken Santiago Ramos Mingo’nun transferi konusunda önümüzdeki günlerde kulüpler arasında temasların artması bekleniyor.


#Barcelona
#Beşiktaş
#Ramos
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
500 BİN KONUT NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026? Ankara, İstanbul 1+1, 2+1 TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekilişi hangi tarihte yapılacak, duyuru geldi mi?