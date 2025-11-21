Yüksel Yıldırım’dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler: ‘Ekmeğimize yağ, bal sürdü’

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş evinde Samsunspor’u konuk edecek. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş maçı öncesinde siyah-beyazlı camiayı kızdıracak açıklamalarda bulundu.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım haftasonu oynayacakları Beşiktaş maçı öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Yüksel Yıldırım’ın sözleri…
‘GALİBİYET İÇİN GELİYORUZ’
"Beşiktaş maçına gideceğim."
"Maça çıkmadan 1 puana razı olur musunuz?"
"Olmam. Biz galibiyet için geliyoruz ama yenilebiliriz de. Biz şu anda dördüncü sıradayız ve Beşiktaş arkamızda.
Yenersek pozisyonumuzu koruyacağız ve Beşiktaş ile puan farkı 6'ya yükselecek. Beraberlikte 3 puanlık fark kapanabilir."
‘ORKUN VE RAFA SİLVA’NIN BİR ETKİSİ YOK’
"Orkun ve Rafa Silva'nın yokluğu"
"Bize bir etkisi yok. Onlar oynasa da Beşiktaş'ı yenmek istiyorduk. Onların olduğu ve Beşiktaş'ın kaybettiği maçlar var. Beşiktaş, yenilmez değil.
Galatasaray ve Fenerbahçe havasında bir takım değil. Beşiktaş bizim için eş bir rakip. Ama onların olmaması bizim ekmeğimize yağ, bal sürdü.
Fırsatı kullanabilirsek, yenebiliriz ama yenilebiliriz de. Fenerbahçe'yi 2-0 yeniyordu ama bir anda tersine döndü."