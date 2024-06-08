Ziyech çılgına döndü: Kramponlarını fırlattı

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Zamibiya ile oynanan maçta oyundan alınmasına çok sinirlendi. Ziyech'i takım arkadaşları da sakinleştiremedi.
Dünya Kupası Afrika Elemeleri E Grubu ikinci maçında Fas ile Zambiya karşı karşıya geldi.
Adrar Stadyumu'nda oynanan mücadele Fas'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Ev sahibi Fas'a galibiyeti getiren golleri penaltıdan Hakim Ziyech ve Eliesse Ben Seghir kaydetti. Konuk takımın tek golü Edward Chilufya'dan geldi
Karşılaşmaya ise Hakim Ziyech'in tepkisi damga vurdu.
64.dakikada değişiklik tabelasında adını gören Ziyech, teknik direktör Walid Regragui'nin bu kararına isyan etti.
Hakim Ziyech'i takım arkadaşı Romain Saiss sakinleştirmeye çalıştı.
Teknik ekibe söylenerek kenara gelen Faslı yıldızın öfkesi kulübede de dinmedi. 31 yaşındaki futbolcu kramponlarını yere fırlattı.