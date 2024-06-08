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Spor

Ziyech çılgına döndü: Kramponlarını fırlattı

11:57 - 8/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 12:13 - 8/06/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Zamibiya ile oynanan maçta oyundan alınmasına çok sinirlendi. Ziyech'i takım arkadaşları da sakinleştiremedi.

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Dünya Kupası Afrika Elemeleri E Grubu ikinci maçında Fas ile Zambiya karşı karşıya geldi.

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Adrar Stadyumu'nda oynanan mücadele Fas'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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Ev sahibi Fas'a galibiyeti getiren golleri penaltıdan Hakim Ziyech ve Eliesse Ben Seghir kaydetti. Konuk takımın tek golü Edward Chilufya'dan geldi

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Karşılaşmaya ise Hakim Ziyech'in tepkisi damga vurdu.

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64.dakikada değişiklik tabelasında adını gören Ziyech, teknik direktör Walid Regragui'nin bu kararına isyan etti.

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Hakim Ziyech'i takım arkadaşı Romain Saiss sakinleştirmeye çalıştı.

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Teknik ekibe söylenerek kenara gelen Faslı yıldızın öfkesi kulübede de dinmedi. 31 yaşındaki futbolcu kramponlarını yere fırlattı.

#Fas Milli Takımı
#Hakim Ziyech
#Zambiya
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