Ziyech çılgına döndü: Kramponlarını fırlattı

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Zamibiya ile oynanan maçta oyundan alınmasına çok sinirlendi. Ziyech'i takım arkadaşları da sakinleştiremedi.

1 / 7 Dünya Kupası Afrika Elemeleri E Grubu ikinci maçında Fas ile Zambiya karşı karşıya geldi.

2 / 7 Adrar Stadyumu'nda oynanan mücadele Fas'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

3 / 7 Ev sahibi Fas'a galibiyeti getiren golleri penaltıdan Hakim Ziyech ve Eliesse Ben Seghir kaydetti. Konuk takımın tek golü Edward Chilufya'dan geldi

4 / 7 Karşılaşmaya ise Hakim Ziyech'in tepkisi damga vurdu.

5 / 7 64.dakikada değişiklik tabelasında adını gören Ziyech, teknik direktör Walid Regragui'nin bu kararına isyan etti.

6 / 7 Hakim Ziyech'i takım arkadaşı Romain Saiss sakinleştirmeye çalıştı.