Ziyech olayının perde arkası ortaya çıktı! Zaha detayı

Ziyech'e taviz vermeyen Okan Buruk, Konya'da 5 oyuncu değişiklik hakkında bile Ziyech'i kullanmadı, takımda kalmasını istediği Kerem Aktürkoğlu'na güvendi ve milli futbolcusu da 1 gol-1 asistle galibiyette başrolü oynayıp hocasını haklı çıkardı.











