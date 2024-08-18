Ziyech olayının perde arkası ortaya çıktı! Zaha detayı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlayan Hakim Ziyech'le ilgili olayın perde arkası da ortaya çıktı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önemli isimlerden oluşan kadrosuyla adeta satranç oynuyor.
Süper Kupa'da yedek kalmasına sinirlenen Zaha, ilk 11 sözü almadığı için ayrılmaya karar verdi ve İngiliz kulüpleriyle görüşmeye başladı.
Sabah'ta yer alan habere göre Fildişili yıldızdan sonra Hakim Ziyech de benzer tepkiyi teknik heyete gösterdi.
Konyaspor maçı hazırlıklarında Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de denenmesi üzerine yedek kalmaya bozulan Faslı yıldız, antrenman ve kampta isteksiz bir görüntü sergiledi.
Ziyech'e taviz vermeyen Okan Buruk, Konya'da 5 oyuncu değişiklik hakkında bile Ziyech'i kullanmadı, takımda kalmasını istediği Kerem Aktürkoğlu'na güvendi ve milli futbolcusu da 1 gol-1 asistle galibiyette başrolü oynayıp hocasını haklı çıkardı.
Tecrübeli teknik adamın mesajını alan Zaha geri adım attı.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile yapılacak karşılaşmada oynamak istediğini iletti.
Fildişili oyuncu UEFA listesine eklendi.