Haziran ayıyla birlikte milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren değişiklik uygulamaya başlıyor. Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp artık bazı telefonlarda çalışmayacak. Eğer cihazınız belirli bir sistem sürümünün altındaysa, uygulamayı ne açabilecek ne de mesajlarınızı görebileceksiniz. Bu kararla birlikte kullanıcılar, hem yazılım güncellemesi hem de sohbet yedeği için son günlerini yaşıyor. Peki, bu değişiklik kimleri etkileyecek? İşte o marka ve modeller.
Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcı güvenliğini artırmak ve uygulamayı daha verimli hale getirmek amacıyla bazı telefonlardaki işletim sistemlerine olan desteğini sonlandırma kararı aldı. Mayıs 2025’te hayata geçirilmesi planlanan bu değişiklik, kullanıcıların sohbet geçmişlerini yedeklemelerine zaman tanınması adına Haziran ayına ertelendi.
Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcı güvenliğini artırmak ve uygulamayı daha verimli hale getirmek amacıyla eski işletim sistemlerine olan desteğini sonlandırma kararı aldı. Mayıs 2025’te hayata geçirilmesi planlanan bu değişiklik, kullanıcıların sohbet geçmişlerini yedeklemelerine zaman tanınması adına Haziran ayına ertelendi.
Gelen bilgiye göre; Haziran ayı itibarıyla, iOS 15.1 ve Android 5.1 sürümünün altında çalışan cihazlar artık WhatsApp'ı çalıştıramayacak. Bu kapsamda çok sayıda telefon, uygulama tarafından desteklenmeyecek.
Destek dışı kalacak cihazlardan bazıları şunlar:
iPhone 5s
iPhone 6 / 6 Plus
iPhone 6s / 6s Plus
iPhone SE (1. nesil)
Samsung Galaxy S4
Samsung Galaxy Note 3
Sony Xperia Z1
LG G2
Huawei Ascend P6
Moto G (1. nesil)
Moto E (2014)
Motorola Razr HD
WhatsApp, kullanıcıların cihazlarının güncel işletim sistemi sürümünü Ayarlar > Hakkında > Yazılım Bilgileri bölümünden kontrol edebileceğini hatırlatıyor. Uygulamanın kullanılmaya devam edebilmesi için cihazların bu minimum sürüm şartlarını karşılaması gerekiyor.
Öte yandan, destek kesilecek telefonlarda sohbet geçmişinin kaybolmaması için yedekleme yapılması öneriliyor. Kullanıcılar, Ayarlar > Sohbetler > Sohbet Yedeği yolunu izleyerek verilerini Google Drive ya da iCloud’a kaydedebiliyor.
Meta, bu kararın temelinde güvenlik endişeleri bulunduğuna dikkat çekiyor. Yazılım güncellemesi almayan eski telefonlar, siber saldırılara karşı daha savunmasız hale geliyor. WhatsApp, veri gizliliği ve kullanıcı güvenliğini koruyabilmek adına yalnızca güncel ve güvenli kabul edilen işletim sistemleriyle yoluna devam edeceğini duyurdu.