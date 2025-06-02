Haziran ayıyla birlikte milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren değişiklik uygulamaya başlıyor. Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp artık bazı telefonlarda çalışmayacak. Eğer cihazınız belirli bir sistem sürümünün altındaysa, uygulamayı ne açabilecek ne de mesajlarınızı görebileceksiniz. Bu kararla birlikte kullanıcılar, hem yazılım güncellemesi hem de sohbet yedeği için son günlerini yaşıyor. Peki, bu değişiklik kimleri etkileyecek? İşte o marka ve modeller.

1 /9 Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcı güvenliğini artırmak ve uygulamayı daha verimli hale getirmek amacıyla bazı telefonlardaki işletim sistemlerine olan desteğini sonlandırma kararı aldı. Mayıs 2025’te hayata geçirilmesi planlanan bu değişiklik, kullanıcıların sohbet geçmişlerini yedeklemelerine zaman tanınması adına Haziran ayına ertelendi.

2 /9 Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcı güvenliğini artırmak ve uygulamayı daha verimli hale getirmek amacıyla eski işletim sistemlerine olan desteğini sonlandırma kararı aldı. Mayıs 2025’te hayata geçirilmesi planlanan bu değişiklik, kullanıcıların sohbet geçmişlerini yedeklemelerine zaman tanınması adına Haziran ayına ertelendi.

3 /9 Gelen bilgiye göre; Haziran ayı itibarıyla, iOS 15.1 ve Android 5.1 sürümünün altında çalışan cihazlar artık WhatsApp'ı çalıştıramayacak. Bu kapsamda çok sayıda telefon, uygulama tarafından desteklenmeyecek.

4 /9 Destek dışı kalacak cihazlardan bazıları şunlar:

iPhone 5s iPhone 6 / 6 Plus iPhone 6s / 6s Plus



5 /9 iPhone SE (1. nesil) Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy Note 3

6 /9 Sony Xperia Z1 LG G2 Huawei Ascend P6

7 /9 Moto G (1. nesil) Moto E (2014) Motorola Razr HD



8 /9 WhatsApp, kullanıcıların cihazlarının güncel işletim sistemi sürümünü Ayarlar > Hakkında > Yazılım Bilgileri bölümünden kontrol edebileceğini hatırlatıyor. Uygulamanın kullanılmaya devam edebilmesi için cihazların bu minimum sürüm şartlarını karşılaması gerekiyor.