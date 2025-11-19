Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Teknoloji
İsim, profil, telefon numarası...Tarihin en büyük veri skandalı: 3,5 milyar kişinin bilgileri yarım saatte ele geçirildi

İsim, profil, telefon numarası...Tarihin en büyük veri skandalı: 3,5 milyar kişinin bilgileri yarım saatte ele geçirildi

11:3119/11/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber

Milyarlarca kişi tarafından kullanılan dünyanın en büyük mesajlaşma platformlarından WhatsApp’ta ortaya çıkan kritik bir güvenlik açığı, yaklaşık 3,5 milyar kullanıcının telefon numarası, isim ve profil bilgilerini erişime açtı. Viyana Üniversitesi araştırmacıları, yarım saat içinde 30 milyon ABD telefon numarasına ulaştıklarını ifade etti. Çalışmayı yürüten araştırmacılardan Aljosha Judmayer, söz konusu durumun telefon numaralarının ve ilişkili kullanıcı verilerinin şimdiye kadarki en geniş çaplı ifşası olduğunu vurguladı.

WhatsApp’ta ortaya çıkan büyük güvenlik açığı, yaklaşık 3,5 milyar kullanıcının, isim, profil fotoğrafı ve telefon numarası gibi bilgilerini ifşa olmasına yol açtı.

Araştırmacılar, söz konusu açığın yalnızca yarım saat içinde milyonlarca numarayı çekebilecek kadar “basit” bir yöntemle kullanılabildiğini belirtti. Açığı ortaya çıkaran siber güvenlik uzmanları, kötü niyetli kişilerin aynı yöntemi kullanmaları halinde bunun “tarihin en büyük veri sızıntısı” olabileceğini vurguladı.

Yarım saat içinde milyonlarca veri ele geçirildi


Uzmanlar, açığın yalnızca yarım saat içinde milyonlarca veriyi çekmeye imkân tanıyan basit bir yöntemle istismar edilebildiğini açıkladı. Kötü niyetli kişiler tarafından kullanılması halinde, olayın daha büyük bir veri sızıntısına dönüşebileceği belirtiliyor.

Dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı riski artabilir


Sızan veriler, özellikle:

WhatsApp üzerinden yapılan oltalama saldırıları

SMS ve doğrulama kodu hırsızlıkları

Sosyal mühendislik ve dolandırıcılık girişimleri açısından ciddi risk oluşturuyor.

Uzmanlar, tek bir telefon numarasının bile diğer bilgilerle birleştiğinde bireyler ve şirketler için büyük bir güvenlik tehdidi yaratabileceğine dikkat çekiyor.





WhatsApp ne yapacak?


Meta bünyesindeki WhatsApp’tan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Güvenlik uzmanları, platformun acilen:

Açığı kapatması,

Kullanıcılara uyarı göndermesi,

Ek güvenlik önlemleri alması gerektiğini belirtiyor.


Kullanıcılar ne yapmalı?


Uzmanlar, kullanıcıların şu önlemleri almasını öneriyor:

WhatsApp’ta iki adımlı doğrulamayı (2FA) açmak

Tanımadıkları numaralardan gelen mesajlara yanıt vermemek

Gelen doğrulama kodlarını kimseyle paylaşmamak

Şüpheli bağlantılara tıklamamak

#Whatsapp
#güvenlik açığı
#telefon numarası
#ifşa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS 2026 SINAV TARİHİ: YKS başvuru tarihi 2026 ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?