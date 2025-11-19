İsim, profil, telefon numarası...Tarihin en büyük veri skandalı: 3,5 milyar kişinin bilgileri yarım saatte ele geçirildi

Milyarlarca kişi tarafından kullanılan dünyanın en büyük mesajlaşma platformlarından WhatsApp’ta ortaya çıkan kritik bir güvenlik açığı, yaklaşık 3,5 milyar kullanıcının telefon numarası, isim ve profil bilgilerini erişime açtı. Viyana Üniversitesi araştırmacıları, yarım saat içinde 30 milyon ABD telefon numarasına ulaştıklarını ifade etti. Çalışmayı yürüten araştırmacılardan Aljosha Judmayer, söz konusu durumun telefon numaralarının ve ilişkili kullanıcı verilerinin şimdiye kadarki en geniş çaplı ifşası olduğunu vurguladı.

1 /6 WhatsApp’ta ortaya çıkan büyük güvenlik açığı, yaklaşık 3,5 milyar kullanıcının, isim, profil fotoğrafı ve telefon numarası gibi bilgilerini ifşa olmasına yol açtı.

2 /6 Araştırmacılar, söz konusu açığın yalnızca yarım saat içinde milyonlarca numarayı çekebilecek kadar “basit” bir yöntemle kullanılabildiğini belirtti. Açığı ortaya çıkaran siber güvenlik uzmanları, kötü niyetli kişilerin aynı yöntemi kullanmaları halinde bunun “tarihin en büyük veri sızıntısı” olabileceğini vurguladı.

3 /6 Yarım saat içinde milyonlarca veri ele geçirildi

4 /6 Dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı riski artabilir

Sızan veriler, özellikle: WhatsApp üzerinden yapılan oltalama saldırıları SMS ve doğrulama kodu hırsızlıkları Sosyal mühendislik ve dolandırıcılık girişimleri açısından ciddi risk oluşturuyor. Uzmanlar, tek bir telefon numarasının bile diğer bilgilerle birleştiğinde bireyler ve şirketler için büyük bir güvenlik tehdidi yaratabileceğine dikkat çekiyor.









5 /6 WhatsApp ne yapacak?

Meta bünyesindeki WhatsApp’tan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Güvenlik uzmanları, platformun acilen: Açığı kapatması, Kullanıcılara uyarı göndermesi, Ek güvenlik önlemleri alması gerektiğini belirtiyor.

