ODTÜ'nün çip merkezi sağlıkta 9 kritik alanda yerli çip üretiyor: Türkiye bilimde çığır açacak

Tanı için geliştirilen çiplerin kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik ve kompleks hastalıkların tanısında kullanılabileceğini, geliştirmekte oldukları bir başka çipin ise akciğer kanserinin hızlı tanısı için kullanılabileceğini belirten Yıldırım, şu bilgileri verdi:





"Kronik ve kompleks hastalıkların tanı ve takibi için hızlı adım atabilmeyi sağlayan çipler geliştiriyoruz. Ayrıca kanser gibi hastalıkların tedavisine yönelik sistemler üzerinde de çalışıyoruz. Bunun için insan vücudu dışında, çip içerisinde büyütülen 3 boyutlu hücre kültürleri üzerinde ilaçların test edilebildiği platformlar geliştiriyoruz."